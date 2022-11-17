Мы укрепляем наше сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - В соответствии с девизом «Один народ, два государства» мы укрепляем наше сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в письме Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам Форума молодых предпринимателей Азербайджана, организованного совместно Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества и Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики.

«Мы решительными шагами движемся к успешному будущему», - говорится в письме.

(Перевод: Фидан Мустафаева)