Международная поддержка процессу разминирования территорий Азербайджана не на том уровне, на котором хотелось бы - Вугар Сулейманов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Международная поддержка процессу разминирования территорий Азербайджана не на том уровне, на котором хотелось бы.

Об этом сказал в четверг в эксклюзивном интервью Trend председатель правления Национального агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов.

Он отметил, что, к сожалению, процесс идет очень медленно.

«Однако совместно с соответствующими государственными ведомствами ведется работа в этом направлении. Надеемся, что в ближайшее время масштаб и объем этой поддержки возрастут», - сказал Сулейманов.

По его словам, обнаружение противопехотных мин армянского производства 2021 года на территории Лачинского района свидетельствует о том, что Армения не отказывается от своих провокационных действий.

Отметим, что с 10 ноября 2020 года по настоящее время разминированы 59 055 тысяч гектаров освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, обезврежены 76 810 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. В период после второй Карабахской войны от взрывов мин пострадали 268 человек, 44 из которых погибли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)