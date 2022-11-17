Утвержден новый состав Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана от 23 января 2021 года №2446 "Об утверждении состава Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики".

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, в части первой распоряжения Президента Азербайджана от 23 января 2021 года №2446 "Об утверждении состава Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики" после слов "Азер Байрамов - заместитель министра финансов Азербайджанской Республики" добавляется новый абзац следующего содержания:

"Анар Ахундов - советник министра экономики Азербайджанской Республики".