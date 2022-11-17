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Премьер-министр России прибыл в Баку

Политика Материалы 17 ноября 2022 17:07 (UTC +04:00)
Премьер-министр России прибыл в Баку

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БАКУ/Trend/- Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в четверг в Баку, передает в четверг Trend со ссылкой на ТАСС.

Двухдневный визит в Азербайджан председатель правительства РФ начнет с выступления на XI Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме.

Работа нынешнего мероприятия организована в пяти тематических секциях, где будут обсуждены вопросы сотрудничества в экономической, транспортной, аграрно-промышленной, гуманитарной сферах, в области малого и среднего бизнеса, взаимного инвестирования и образования.

В дискуссиях примут участие представители деловых кругов, а также различных регионов двух стран.

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