В Баку состоялась встреча Али Асадова и Михаила Мишустина (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 17 ноября в Баку состоялась встреча премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

Об этом Trend сообщили в четверг в Кабинете министров Азербайджана.

Было отмечено, что встреча, первоначально состоявшаяся в формате один на один, затем продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием азербайджано-российских отношений в различных сферах.

Подписание ряда двусторонних документов по итогам встречи было расценено как логический результат активной и плодотворной работы, выражена уверенность в том, что эти документы откроют новые возможности для наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортной сферах, а также в области здравоохранения.

Было особо отмечено поступательное развитие экономических связей. Доведено до внимания, что за 10 месяцев текущего года взаимная торговля выросла почти на 20% и составила около 3 млрд. долларов.

Была подчеркнута важность дальнейшего наращивания инвестиционного сотрудничества. В этой связи особо отмечена активная роль Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского Деловых советов в установлении прямых контактов и развитии сотрудничества между деловыми кругами.

Также выражено удовлетворение устойчивым развитием сотрудничества в транспортно-транзитной сфере. Подчеркнуто, что с начала года общий объем грузоперевозок между Азербайджаном и Россией вырос почти на 22%.

Отмечен существенный рост транзитных перевозок российских грузов посредством транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан, который за январь-октябрь 2022 года составил 98%.

Стороны согласились, что Международный транспортный коридор «Север-Юг» имеет приоритетное значение, выражено удовлетворение координированной деятельностью двух стран в целях развития коридора.

Была особо отмечена значимость новых возможностей сотрудничества, возникших в регионе после освобождения азербайджанских земель от оккупации, в частности подчеркнута важность Зангезурского коридора.

Промышленная сфера была охарактеризована как ключевое направление двусторонних отношений. Отмечена успешная реализация совместных проектов в Азербайджане, в том числе по производству и сборке грузовых, коммерческих автомобилей, производству фармацевтических препаратов.

Было подчеркнуто, что в положительном ключе развивается сотрудничество в нефте-газовой сфере, отмечены перспективы взаимодействия в сфере возобновляемых источников энергии.

Выражено удовлетворение традиционно высоким уровнем культурно-гуманитарного и межрегионального сотрудничества.

В ходе встречи стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее наращивание усилий по всему спектру взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам встречи был подписан ряд документов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)