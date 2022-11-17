Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником ЕС по "Восточному партнерству" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе со специальным посланником Европейского союза по "Восточному партнерству" Дирком Шубелем.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Согласно информации, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что отношения Азербайджан-ЕС, характеризующиеся положительной динамикой, успешно развиваются, страна заинтересована в развитии сотрудничества с ЕС в рамках "Восточного партнерства" как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Было особо отмечено выделение со стороны ЕС стране финансового пакета в размере 2 миллиардов евро, подчеркнута важность инициативы создания рабочей группы высокого уровня для совместного определения и приоритизации будущих инвестиций.

Глава МИД коснулся энергетического диалога между Азербайджаном и ЕС, охватывающего нефть, газ и возобновляемые источники энергии, и подчеркнул важность меморандума о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики, который предусматривает удвоение поставок газа в ЕС. Подчеркнув, что существующий торговый оборот между Азербайджаном и ЕС вызывает удовлетворение и есть большой потенциал для дальнейшего сотрудничества, министр рассказал о возможностях дальнейшего увеличения оборота.

Говоря о постконфликтном периоде, глава МИД коснулся процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией, делимитации границ, открытия коммуникаций, вопросов мирной повестки. Наряду с другими усилиями, была отмечена деятельность президента Совета ЕС по созданию конструктивной среды между двумя странами. На встрече также была предоставлена информация о существующей минной угрозе и подчеркнута важность усилий Европейского союза и государств-членов по ее устранению.

Глава делегации ЕС, говоря о растущей роли Азербайджана как поставщика энергии на фоне сегодняшних геополитических реалий, высоко оценил вклад страны в диверсификацию энергообеспечения ЕС, усилению доступа европейских потребителей к бесперебойной, доступной и чистой энергии. Также на встрече была выражена уверенность в том, что процесс нормализации между Арменией и Азербайджаном откроет путь к более широкому сотрудничеству в рамках "Восточного партнерства".

На встрече стороны обменялись мнениями по модернизации "Восточного партнерства", новым возможностям, а также по другим актуальным темам.

(Перевод: Нубар Кулузаде)