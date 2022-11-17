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Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником ЕС по "Восточному партнерству" (ФОТО)

Политика Материалы 17 ноября 2022 20:30 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником ЕС по "Восточному партнерству" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 17 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе со специальным посланником Европейского союза по "Восточному партнерству" Дирком Шубелем.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Согласно информации, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что отношения Азербайджан-ЕС, характеризующиеся положительной динамикой, успешно развиваются, страна заинтересована в развитии сотрудничества с ЕС в рамках "Восточного партнерства" как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Было особо отмечено выделение со стороны ЕС стране финансового пакета в размере 2 миллиардов евро, подчеркнута важность инициативы создания рабочей группы высокого уровня для совместного определения и приоритизации будущих инвестиций.

Глава МИД коснулся энергетического диалога между Азербайджаном и ЕС, охватывающего нефть, газ и возобновляемые источники энергии, и подчеркнул важность меморандума о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики, который предусматривает удвоение поставок газа в ЕС. Подчеркнув, что существующий торговый оборот между Азербайджаном и ЕС вызывает удовлетворение и есть большой потенциал для дальнейшего сотрудничества, министр рассказал о возможностях дальнейшего увеличения оборота.

Говоря о постконфликтном периоде, глава МИД коснулся процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией, делимитации границ, открытия коммуникаций, вопросов мирной повестки. Наряду с другими усилиями, была отмечена деятельность президента Совета ЕС по созданию конструктивной среды между двумя странами. На встрече также была предоставлена информация о существующей минной угрозе и подчеркнута важность усилий Европейского союза и государств-членов по ее устранению.

Глава делегации ЕС, говоря о растущей роли Азербайджана как поставщика энергии на фоне сегодняшних геополитических реалий, высоко оценил вклад страны в диверсификацию энергообеспечения ЕС, усилению доступа европейских потребителей к бесперебойной, доступной и чистой энергии. Также на встрече была выражена уверенность в том, что процесс нормализации между Арменией и Азербайджаном откроет путь к более широкому сотрудничеству в рамках "Восточного партнерства".

На встрече стороны обменялись мнениями по модернизации "Восточного партнерства", новым возможностям, а также по другим актуальным темам.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником ЕС по "Восточному партнерству" (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником ЕС по "Восточному партнерству" (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником ЕС по "Восточному партнерству" (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником ЕС по "Восточному партнерству" (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником ЕС по "Восточному партнерству" (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником ЕС по "Восточному партнерству" (ФОТО)
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