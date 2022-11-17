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В МИД Азербайджана со спецпредставителем Президента РФ обсуждены меры по построению доверия в регионе (ФОТО) (Дополнено)

Политика Материалы 17 ноября 2022 20:36 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 20:27)

БАКУ /Trend/ - 17 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и специального представителя Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Как сообщили Trend в четверг в МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены гуманитарные и культурные вопросы на двусторонней и региональной основе, а также меры по построению доверия в регионе.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период.

Специальный представитель Президента России подчеркнул важность усилий Азербайджана по обеспечению мира и безопасности в регионе. Он выразил готовность оказать поддержку в реализации совместных мероприятий в культурной и гуманитарной сферах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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