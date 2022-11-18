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Увеличивается число рабочих групп по межпарламентским связям Азербайджана

Политика Материалы 18 ноября 2022 13:15 (UTC +04:00)
Увеличивается число рабочих групп по межпарламентским связям Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был обсужден вопрос увеличения числа рабочих групп по межпарламентским связям.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в проекте постановления "О внесении изменений в постановление Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

Депутат Рамин Мамедов назначен руководителем рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Камбоджа, Мешхур Мамедов - рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Сингапур, Зияфат Аскеров - рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Тунис, Захид Орудж - руководителем рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Монголия.

Проект был вынесен на голосование и принят.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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