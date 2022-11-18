Откроются посольства Азербайджана в Албании и Кении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) принят законопроект об открытии посольств Азербайджана в Албании и Кении.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос, связанный с этим, был включен в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, посольство Албании будет находиться в столице Албании - Тиране, посольство Кении - в городе Найроби.

Также на заседании был рассмотрен законопроект "Об учреждении постоянного представительства Азербайджанской Республики при отделении ООН в Найроби".

После обсуждений законопроекты были вынесены на голосование и приняты.

(Перевод: Фидан Мустафаева)