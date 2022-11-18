Посольство США в Азербайджане отметило работу журналиста АМИ Trend на промежуточных выборах в Сенат и Конгресс (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посольство США в Азербайджане отметило работу журналиста АМИ Trend, который был единственным специальным корреспондентом из Азербайджана, получившим приглашение Государственного департамента непосредственно освещать промежуточные выборы в Сенат и Конгресс США.

«Корреспондент азербайджанского информационного агентства Trend Ляман Зейналова вместе с группой журналистов, представляющих разные страны мира, приняла участие в международном медиа-туре, посвященном промежуточным выборам в США и организованном Центром иностранной прессы Госдепартамента. Находясь в США, Ляман Зейналова совершила поездки по штатам Аризона и Северная Каролина, чтобы узнать о проблемах, лежащих в основе политических дебатов в 2022 году, и получить более полное представление об американском политическом процессе посредством множества встреч и интервью с представителями штатов и местными жителями, должностными лицами, волонтерами, работниками избирательных участков и политическими обозревателями», - говорится в публикации, размещенной на странице посольства в Facebook.

В публикацию также включен один из репортажей журналиста по выборам: https://en.trend.az/world/us/3667124.html

Отметим, что в период со 2 по 10 ноября 2022 года в составе миссии зарубежных журналистов самых авторитетных медиа из 25 стран специальный корреспондент АМИ Trend наблюдал за ходом голосования в штатах Аризона и Северная Каролина.

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах - это всеобщие выборы, которые проводятся в середине четырехлетнего срока полномочий президента, во вторник после первого понедельника ноября. Во время промежуточных выборов заполняются все 435 мест в Палате представителей США и 33 или 34 из 100 мест в Сенате США. Кроме того, 34 из 50 штатов США избирают своих губернаторов на четырехлетний срок во время промежуточных выборов, а Вермонт и Нью-Гэмпшир избирают губернаторов на двухлетний срок как во время промежуточных, так и президентских выборов. Таким образом, 36 губернаторов избираются во время промежуточных выборов. Во многих штатах в промежуточные годы также избираются должностные лица в законодательные органы штатов.