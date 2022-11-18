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Посол Израиля поделился публикацией в связи с новостью об открывающемся в его стране азербайджанском посольстве

Политика Материалы 18 ноября 2022 16:13 (UTC +04:00)
Посол Израиля поделился публикацией в связи с новостью об открывающемся в его стране азербайджанском посольстве

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поделился публикацией в связи с новостью об открывающемся в его стране азербайджанском посольстве.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом посол Израиля написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня Милли Меджлис принял закон об открытии посольства Азербайджана в Израиле", - говорится в публикации.

Отметим, что на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был вынесен на обсуждение и утвержден законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль (в городе Тель-Авив)".

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Посол Израиля поделился публикацией в связи с новостью об открывающемся в его стране азербайджанском посольстве
Посол Израиля поделился публикацией в связи с новостью об открывающемся в его стране азербайджанском посольстве
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