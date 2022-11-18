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Министерства внутренних дел Азербайджана и ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании

Политика Материалы 18 ноября 2022 18:09 (UTC +04:00)
Министерства внутренних дел Азербайджана и ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании

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БАКУ /Trend/ - Между министерствами внутренних дел Азербайджана и ОАЭ подписан меморандум о взаимопонимании.

Об этом в пятницу сообщили Trend в министерстве внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, меморандум о взаимопонимании между министерствами внутренних дел двух стран о взаимном признании водительских прав и их замене был подписан в ходе визита в ОАЭ замминистра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Оруджа Залова 15-17 ноября.

Документ вступит в силу после завершения соответствующих процедур, проводимых в соответствии с национальным законодательством обеих стран.

(Перевод: Нубар Кулузаде)\

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