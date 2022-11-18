Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии - минобороны

БАКУ /Trend/ - 18 ноября в 12:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису и Юхары Загалы Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Кроме того, в 17:10 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Вейселли Физулинского района.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)