Благоустроенные города, новые рабочие места, специальные льготы – цели I Госпрограммы "Большого возвращения" на освобожденные земли Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подписанная Президентом Ильхамом Алиевым I Государственная программа "Большого возвращения" содержит много важных моментов, связанных с быстрым развитием освобожденных от оккупации земель и их устойчивым заселением.

Реализация I Государственной программы должна быть осуществлена до 2026 года.

В программе определены целевые показатели развития Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов:

1. Инфраструктура

2.Восстановление экономики

3.Социальное развитие

4.Сбалансированное развитие окружающей среды.

1. В рамках инфраструктурных проектов будут осуществляться очистка территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов и обеспечение безопасности:

● До 2026 года предусматривается продолжить работы по очистке территорий от мин, неразорвавшихся боеприпасов, взрывоопасных устройств. С этой целью будут разработаны годовые планы;

● К концу 2026 года в Карабахе планируется разминирование 280 тысяч гектаров территории. В 2020-2022 годах в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах было разминировано 57,6 тысячи га. В 2023-2026 годах планируется разминирование 215 тысяч гектаров;

● В соответствии с Программой предусмотрено усиление материально-технического обеспечения новых воинских частей (пограничных подразделений), создание и организация деятельности пунктов пропуска через государственную границу, создание пунктов пропуска через государственную границу в международных аэропортах Физули и Зангилан и на других территориях;

● На административно-территориальных единицах планируются организация службы «Безопасный город», строительство административных зданий центральных и местных органов власти, судебной власти, в том числе органов прокуратуры, в случае необходимости служебных жилых зданий, и реализация других важных инфраструктурных проектов; строительство городских, поселковых и сельских населенных пунктов на территориях и обеспечение их доступной, надежной, качественной и устойчивой инфраструктурой:

● В рамках градостроительных мероприятий должны учитываться глобальные тенденции городского планирования, которые меняются во всем мире под влиянием технологических, демографических и экологических условий;

● По каждому району будут составлены карты населенных пунктов с указанием границ территорий, на которых они будут созданы, и их вспомогательной инфраструктуры (наземные и подземные ресурсы, дополнительные площади), особо охраняемых природных территорий;

- Создание инфраструктуры транспорта, связи, водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, теплоснабжения и т. д.

● С ноября 2020 года на освобожденных от оккупации территориях началось строительство аэропортов, автомобильных и железных дорог. Также в короткие сроки началось формирование транспортной инфраструктуры между различными населенными пунктами региона, которая связывает эти пункты с другими городами и районами страны;

● До 2025 года планируется строительство газопровода из Агдама в Ханкенди, ответвлений газопровода с установкой газорегулирующих пунктов. Кроме того, предусмотрено строительство газопровода Агдам-Агдере и охранных зон газопровода, реконструкция участка магистрального газопровода Евлах‒Нахчыван с использованием труб 720 мм, а также прокладка газопроводов в крупные населенные пункты в освобожденных районах, строительство межгородских (межрайонных) и местных магистральных телекоммуникационных линий;

● До 2026 года в селе Забух Лачинского района будет осуществлено строительство водохранилища. На основании проектной документации Забухчайского водохранилища и отходящих от него магистральных трубопроводов планируется провести строительные работы, обеспечить водой 12 100 га земельных участков на территории Губадлинского и Зангиланского районов;

● Предусматриваются разработка и утверждение предложений по применению льготных тарифов при использовании электроэнергии на территориях.

2. Будет осуществляться формирование предпринимательской среды с привлечением новых инвестиций;

● Для направления ресурсов на создание перерабатывающей промышленности и инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях предусматривается определение налоговых льгот, социальное страхование и иные льготы, предоставление гарантий по банковским кредитам субъектам предпринимательства, субсидирование процентов по кредитам;

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