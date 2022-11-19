Благоустроенные города, новые рабочие места, специальные льготы – цели I Госпрограммы "Большого возвращения" на освобожденные земли Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Подписанная Президентом Ильхамом Алиевым I Государственная программа "Большого возвращения" содержит много важных моментов, связанных с быстрым развитием освобожденных от оккупации земель и их устойчивым заселением.

Реализация I Государственной программы должна быть осуществлена до 2026 года.

В программе определены целевые показатели развития Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов:

1. Инфраструктура

2.Восстановление экономики

3.Социальное развитие

4.Сбалансированное развитие окружающей среды.

1. В рамках инфраструктурных проектов будут осуществляться очистка территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов и обеспечение безопасности:

● До 2026 года предусматривается продолжить работы по очистке территорий от мин, неразорвавшихся боеприпасов, взрывоопасных устройств. С этой целью будут разработаны годовые планы;

● К концу 2026 года в Карабахе планируется разминирование 280 тысяч гектаров территории. В 2020-2022 годах в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах было разминировано 57,6 тысячи га. В 2023-2026 годах планируется разминирование 215 тысяч гектаров;

● В соответствии с Программой предусмотрено усиление материально-технического обеспечения новых воинских частей (пограничных подразделений), создание и организация деятельности пунктов пропуска через государственную границу, создание пунктов пропуска через государственную границу в международных аэропортах Физули и Зангилан и на других территориях;

● На административно-территориальных единицах планируются организация службы «Безопасный город», строительство административных зданий центральных и местных органов власти, судебной власти, в том числе органов прокуратуры, в случае необходимости служебных жилых зданий, и реализация других важных инфраструктурных проектов; строительство городских, поселковых и сельских населенных пунктов на территориях и обеспечение их доступной, надежной, качественной и устойчивой инфраструктурой:

● В рамках градостроительных мероприятий должны учитываться глобальные тенденции городского планирования, которые меняются во всем мире под влиянием технологических, демографических и экологических условий;

● По каждому району будут составлены карты населенных пунктов с указанием границ территорий, на которых они будут созданы, и их вспомогательной инфраструктуры (наземные и подземные ресурсы, дополнительные площади), особо охраняемых природных территорий;

- Создание инфраструктуры транспорта, связи, водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, теплоснабжения и т. д.

● С ноября 2020 года на освобожденных от оккупации территориях началось строительство аэропортов, автомобильных и железных дорог. Также в короткие сроки началось формирование транспортной инфраструктуры между различными населенными пунктами региона, которая связывает эти пункты с другими городами и районами страны;

● До 2025 года планируется строительство газопровода из Агдама в Ханкенди, ответвлений газопровода с установкой газорегулирующих пунктов. Кроме того, предусмотрено строительство газопровода Агдам-Агдере и охранных зон газопровода, реконструкция участка магистрального газопровода Евлах‒Нахчыван с использованием труб 720 мм, а также прокладка газопроводов в крупные населенные пункты в освобожденных районах, строительство межгородских (межрайонных) и местных магистральных телекоммуникационных линий;

● До 2026 года в селе Забух Лачинского района будет осуществлено строительство водохранилища. На основании проектной документации Забухчайского водохранилища и отходящих от него магистральных трубопроводов планируется провести строительные работы, обеспечить водой 12 100 га земельных участков на территории Губадлинского и Зангиланского районов;

● Предусматриваются разработка и утверждение предложений по применению льготных тарифов при использовании электроэнергии на территориях;

2. Будет осуществляться формирование предпринимательской среды с привлечением новых инвестиций;

● Для направления ресурсов на создание перерабатывающей промышленности и инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях предусматривается определение налоговых льгот, социальное страхование и иные льготы, предоставление гарантий по банковским кредитам субъектам предпринимательства, субсидирование процентов по кредитам;

- Планируется предоставление льготных кредитов предпринимателям, работающим на освобожденных территориях, за счет средств Азербайджанского фонда развития бизнеса, осуществление мер по привлечению местных и иностранных инвестиций, создание механизма страхования вложенных инвестиций;

- Обеспечение развития предпринимательства, в том числе малого и среднего предпринимательства:

● В результате повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства создание новых производственных, перерабатывающих и обслуживающих предприятий и открытие новых рабочих мест будут способствовать восстановлению и социально-экономическому развитию этих территорий;

● Предусматривается осуществление мер по привлечению местных и иностранных инвестиций и созданию механизма страхования вложенных инвестиций;

● На территориях предусматривается определение направлений деятельности, по которым будут применяться таможенные и налоговые льготы, связанные с ввозом сырья и материалов, расширение доступа к финансовым ресурсам лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, снижение себестоимости привлеченных ресурсов;

● Через торговых представителей в зарубежных странах будет осуществляться проведение маркетинговых мероприятий касательно возможностей региона и продвижение инвестиций через соответствующую электронную платформу;

- Вовлечение новых земельных участков в сельскохозяйственный оборот:

● Государственная программа предусматривает вовлечение в сельскохозяйственный оборот новых земельных участков, внедрение устойчивых и прогрессивных методов ведения сельского хозяйства, стимулирование развития сельского хозяйства;

● Планируется проведение крупномасштабных геоботанических исследований на естественных сенокосах, летних и зимних пастбищах, а также определение и картографирование земельных участков, подлежащих вовлечению в сельскохозяйственный оборот.

- Восстановление посевных площадей и животноводческих хозяйств, формирование современной ирригационной инфраструктуры:

● Уже реализованы вопросы, связанные с переводом животноводческих хозяйств и пчелиных семей в безопасные зоны на освобожденных от оккупации территориях;

● Создана платформа для регистрации с целью перевода животноводческих хозяйств на летние пастбища Кяльбаджарского и Лачинского районов. Было зарегистрировано 300 000 голов мелкого рогатого скота и 60 000 пчелиных семей, приняты соответствующие меры для перевода животноводческих хозяйств на летние пастбища;

● В рамках программы будет сформирована современная ирригационная инфраструктура для эффективного использования сельскохозяйственного потенциала территорий;

● Предусматриваются интеграция информации (документов) в сфере снабжения водой орошаемых земель и водных ресурсов, в электронную информационную систему водного хозяйства, формирование базы данных о существующих водных ресурсах и орошаемых землях, ее совершенствование;

● Планируется представление предложений по проведению земельной реформы;

● Поддержка льготной закупки техники и оборудования сельскохозяйственного назначения.

- Внедрение устойчивых практик ведения сельского хозяйства с обеспечением эффективных систем производства продуктов питания:

● На основании данных земельного баланса, представленных в 2020 году, прогнозируется, что после восстановления сельского хозяйства на освобожденных от оккупации территориях под посевы будет использоваться более 200 тысяч га, из которых около 9 тысяч га - приусадебные участки.

- Укрепление местного экономического потенциала и его вовлечение в хозяйственный оборот:

● Согласно программе планируется вовлечение в хозяйственный оборот природных ресурсов и социально-экономического потенциала.

- Достижение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития территорий:

● Согласно государственной программе, транзитный потенциал региона будет эффективно использован при строительстве современной дорожно-транспортной инфраструктуры в рамках реинтеграции территорий в экономику страны и региона. Будут учтены потребности населения, влияние этой инфраструктуры на социально-экономическое развитие освобожденных от оккупации территорий.

- Развитие туристического сектора:

● Государственная программа предусматривает оценку ресурсов в сфере туризма, разработку концепций развития туризма по районам туристического значения, создание смежной инфраструктуры на территориях (в местах) туристического значения. Учитывая потенциал и географические условия освобожденных от оккупации территорий, Кяльбаджарский район можно рассматривать как новый экономический центр в сфере добывающей промышленности и туристической отрасли, Шушинский район - как культурный и туристический центр, а Губадлинский, Зангиланский, Лачинский, Физулинский и Ходжавендский районы - как сельскохозяйственные центры и центры туризма. Будут реализованы меры по становлению региона конкурентоспособным туристическим направлением с использованием его туристического потенциала;

3. В рамках программ социального развития предусматривается обеспечение устойчивого развития и создание комфортных условий для проживания:

● В государственной программе отмечено, что эффективная реализация восстановления, устойчивого развития и возвращения на постоянное место жительства вынужденных переселенцев требует комплексного подхода к таким важным приоритетам, как решение вопросов управления и безопасности, обеспечение жилых помещений, необходимой инфраструктуры и социальных услуг, создание возможностей трудоустройства. В первую очередь проводятся опросы среди вынужденных переселенцев и ведется соответствующее планирование по результатам этих опросов. Отмечается, что процесс возвращения населения должен осуществляться с учетом динамики социально-экономического развития и демографических тенденций в соответствии с принципом сохранения социальной справедливости;

● Организация безопасного проживания и государственного управления на территориях, обеспечение строительства и устойчивой инфраструктуры городов, поселков и сельских населенных пунктов;

● В соответствии с планами действий предусматривается обеспечение безопасного проживания в населенных пунктах, достойных условий жизни населения путем строительства новых современных городов и поселков на основе концепций "Умный город" и "Умное село;

● К 2025 году планируется переселение 10 270 семей, а к 2026 году - 34 500 семей.

- Повышение уровня жизни населения, в том числе усиление социальной защиты уязвимых групп населения:

● Согласно программе предусматривается организация краткосрочных программ повышения квалификации в соответствии с потребностями экономики, разработка проектов по повышению квалификации среди возвращающегося населения;

● В рамках государственной программы планируется привлечение 1 000 человек к краткосрочным программам повышения квалификации и 5 000 человек - к краткосрочным программам обучения, стимулирование привлечения квалифицированных специалистов к трудовой деятельности на освобожденных территориях, реализация проектов по привлечению квалифицированных специалистов на освобожденные территории, устойчивое обеспечение потребности рынка труда в квалифицированной рабочей силе на данных территориях;

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