Открытие посольства Азербайджана в Израиле поможет расширить отношения от госсектора до бизнеса – Джордж Дик

БАКУ /Trend/ - Открытие посольства Азербайджана в Израиле придаст большой импульс двусторонним отношениям.

Об этом сказал Trend в субботу посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

«Важно отметить, что это решение во многом является результатом решимости руководства Азербайджана и приверженности обеих сторон делу укрепления нашей дружбы», — сказал он.

Дик отметил, что Азербайджан сделал большой шаг к повышению уровня партнерства с Израилем.

«Это историческое решение открыть посольство в Израиле имеет большое символическое значение: это послание миру о нашем стремлении к тому, чтобы особая дружба между двумя странами, являющаяся источником гордости, росла и процветала. Открытие посольства позволит нам расширить наши отношения от государственного сектора до общественного, делового и культурного секторов», — сказал он.

Посол считает, что этот шаг имеет и практическое значение, особенно в сферах туризма, торговли и культуры.

«Теперь у Азербайджана наконец-то будет дипломатическое представительство в Израиле, что позволит проводить встречи и переговоры напрямую в Израиле. Представьте, чего мы сможем добиться, когда азербайджанские официальные лица смогут встречаться с представителями израильских технологических, инновационных и сельскохозяйственных компаний, налаживать их связи с азербайджанскими партнерами, организовывать визиты делегаций и способствовать процветанию нашей торговли. В свою очередь азербайджанская культура будет регулярно представляться вниманию израильской публики с тем, чтобы укреплялись наши культурные связи. Туризм, конечно, также выиграет от этого, и мы уже видим, как турпоток растет с каждым годом. Помимо технологий и сельского хозяйства, я вижу потенциал также в секторах здравоохранения, возобновляемых источников энергии и «умных» городов. А теперь, если вы не возражаете, я могу открыть бутылку шампанского и отпраздновать это!» — добавил Дик.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn