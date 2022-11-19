Загнать джинна обратно в бутылку: эту задачу решает Азербайджан на политическом поле Армении

БАКУ /Trend/ - Есть такой старый, еще советский, анекдот. 1 сентября, университет, перед студентами-первокурсниками выступает старый профессор и уверенно заявляет: «Мои юные коллеги! Каждое утро говорите себе: «В мире нет ничего невозможного!» Нет невозможного!» В это время с «камчатки» поднимается чья-то рука: «Профессор, можно вопрос? Вы говорите, что в мире нет ничего невозможного. А как вдавить пасту обратно в тюбик?»

Это, конечно, анекдот. Но сегодня Азербайджан заставляет политическую элиту Армении вообще, и господина Саркисяна в частности, как раз и «вдавливать в тюбик» ту «пасту» под названием «миацум», которую старательно, думая, что навсегда, «выдавливали» с 1988 года, если не раньше. Или, если угодно, загнать «джинна» обратно в бутылку. Для чего наша страна знает четыре волшебных слова: «международное право», «армия», «дипломатия» и «Ильхам Алиев».

Вот, например, Никол Пашинян 5 августа 2019 года отправляется в тогда еще оккупированный Ханкенди —здесь проходят «Панармянские игры». И с патетикой в голосе вопит с трибуны: «Арцах» – это Армения, и точка!» Аплодисменты, конечно, сорвал. А вот о последствиях не подумал.

Теперь Никол Воваевич вынужденно меняет риторику. И постепенно подводит своих к мысли, что от Карабаха придется отказываться, убеждая заодно свою «паству», что Азербайджан в международных границах Армения признала еще до него, и что от Карабаха надо бы отказываться — иначе кошмар военного разгрома повторится ещё раз.

Nooldu, Pasinyan?

Или ещё один пример. Май 2020 года. Никол Пашинян проводит «инаугурацию» Араика Арутюняна, «президента» Нагорного Карабаха — с пьянкой на Джыдыр-дюзю в Шуше и пьяными потанцульками. Более того, объявляет, что «парламент Арцаха» будет перенесён в Шушу. И даже начинает строительство здания под этот «парламент». А потом, после блистательной операции ВС Азербайджана по освобождению города Шуша, вынужден признать потерю этого города.

Более того, в январе 2021 года он же сквозь зубы давит, что до войны 90% населения города Шуша составляли азербайджанцы. А в мае того же года пришлось глотать еще одну «пилюлю»: Азербайджан возродил фестиваль «Харыбюльбюль» и провёл его в Шуше. Самое время вспомнить хамскую выходку Анны Акопян, которая в декабре 2019 года отпускала издевательские шпильки в адрес Мехрибан ханум Алиевой, «приглашала» ее в оккупированную на тот момент Шушу и обещала «обеспечить мугам». Словом, под давлением Азербайджана приходится прилюдно заталкивать «пасту» обратно в тюбик.

Или еще один пример. Во время оккупации Карабаха правительство Пашиняна объявляет о громком проекте: строительстве дороги из Армении в Карабах, точнее в Джебраильский район. Собирают деньги с зарубежной диаспоры, с помпой объявляют о проекте. И..?

Лучше всего итог всех этих телодвижений подвёл Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своём выступлении еще 26 октября 2020 года: «Пашинян, ты же проводил дорогу в Джебраил, что с ней произошло? Где эта дорога? А в Шуше построил здание парламента, с ним что? Все полетело к черту».

Более того, сегодня Пашиняну, «вдавив обратно в тюбик» еще одну порцию «пасты», приходится заниматься строительством дорог не в Азербайджане, а в собственной стране. Где, как оказалось, с этим та еще «напряжёнка». Скандал вокруг иранских грузовых фур доказал это со всей очевидностью. Как оказалось, стратегическая автодорога Мегри-Ереван проходит через…Губадлинский район Азербайджана. Именно на этом посту азербайджанские пограничники и таможенники стали тормозить иранских «дальнобойщиков», в Армении попытались пустить их по «обходной» дороге — через село Татев. Но это «грунтовка». И большегрузные фуры вязли в ней по самую ось.

Прошло два года — и новый позор. Азербайджан построил обещанную дорогу в объезд Лачина — и в Армении случился настоящий шок от ее качества. Разница с армянскими разбитыми грунтовками оказалась феноменальной. Армен Ашотян, депутат парламента Армении, вопит: «Азербайджан душит нас дорогами!»

А что же Пашинян?

А Пашинян продолжает выступать с заявлениями, которые в азербайджанском языке именуются «то по подкове, то по гвоздю». И окончательно запутывается в собственных словесах.

Но все равно придется «вдавливать пасту обратно» до конца. И загонять джинна обратно в бутылку. К тому же делать это надо куда быстрее, чем хочется армянским лидерам.