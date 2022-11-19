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Новые диппредставительства еще больше укрепят наши дипломатические усилия - МИД Азербайджана

Политика Материалы 19 ноября 2022 13:56 (UTC +04:00)
Новые диппредставительства еще больше укрепят наши дипломатические усилия - МИД Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Новые дипломатические представительства еще больше укрепят наши дипломатические усилия.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в публикации на странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

«Милли Меджлис одобрил законопроекты об открытии посольств в Албании, Израиле, Кении, постоянного представительства при офисе ООН в Найроби, представительского офиса в Палестине. Новые дипломатические представительства еще больше укрепят наши дипломатические усилия», - говорится в публикации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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