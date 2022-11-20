Президент Ильхам Алиев предпринимает верные и своевременные шаги - Михаил Сутовский об открытии посольства Азербайджана в Израиле

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев очень четко и уверенно действует на международной арене, предпринимает верные и своевременные шаги, и открытие посольства Азербайджана в Израиле - это один из таких шагов.

Об этом сказал в воскресенье Trend вице-мэр израильского города Холон Михаил Сутовский.

По его словам, открытие посольства Азербайджана в Израиле - очень важный результат плодотворной совместной работы правительств двух стран.

"То, что это свершилось, безусловно, является большим достижением. Безусловно, открытие посольства создаст еще много новых дополнительных возможностей, которые позволят развивать сотрудничество в сферах экономики, культуры и туризма", - сказал вице-мэр.

Сутовский отметил, что азербайджанская диаспора в Израиле нацелена на активное сотрудничество и поддержку проектов в различных областях, а также подчеркнул, что израильская сторона так же заинтересована в расширении взаимодействия.

"Сейчас между Азербайджаном и Израилем готовится много совместных проектов. Во время пребывания в Баку я встречался с рядом министров и обсуждал вопросы нашего сотрудничества. Думаю, что открытие посольства является абсолютно правильным, важным и нужным решением для обеих стран", - отметил вице-мэр.

Он добавил, что недавно несколько проектов израильской стороны было представлено на различных уровнях в Азербайджане и также получило одобрение.

"Уверен, что, во-первых, открытие посольства, несомненно, еще больше укрепит отношения между нашими странами, а во-вторых, с точки зрения геополитики создаст дополнительный надежный мост для защиты интересов обеих стран", - заключил Сутовский.