Считаем документы, которые будут приняты на саммите Франкофонии, политически предвзятыми и не имеющими значения - МИД Азербайджана (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - В ходе министерского заседания, состоявшегося 18 ноября 2022 года в рамках проходящего в тунисском Джерба саммита Международной организации франкофонии министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сделал полное искажений провокационное заявление о якобы позиции против Азербайджана членов организации.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, на этапе подготовки этого саммита при непосредственной поддержке Франции в первоначальные тексты Джербской декларации, являющейся итоговым документом саммита, и проекта резолюции, посвященной кризисным ситуациям во франкоязычном регионе, были включены односторонние, предвзятые и искаженные, провокационные заявления против Азербайджана и были представлены на обсуждение государств-членов.

"Однако в результате вмешательства ряда государств-членов в ходе обсуждения проектов документов из текстов были изъяты высказывания против нашей страны, а также было пресечено включение в проекты документов каких-либо высказываний, непосредственно направленные против Азербайджана. Тем не менее, в окончательном варианте документа все еще есть элементы, не относящиеся к мандату Организации и дающие возможность использовать инструменты политической пропаганды Армении.

В процессе согласования документов Франция предприняла дополнительное политическое давление и шаги сдерживания вне дипломатической практики в отношении стран, возражавших против односторонних, предвзятых и искаженных положений против Азербайджана. Несмотря на это давление, во время министерского заседания государств-членов Международной организации франкоязычных стран, состоявшейся 18 ноября 2022 г., некоторые государства-члены вновь взяли слово и заявили, что они возражают против соответствующих пунктов проекта резолюции и не согласны принятию документа. Тем не менее, проигнорировав возражения, было заявлено, что проект документа был одобрен для внесения на саммит. Это является нарушением процедуры принятия решений и игнорированием позиции государств-членов. В результате представители, протестующие против решения, покинули конференц-зал.

Отметим, что принятие подобных шагов, беспрецедентных на международных многосторонних площадках, и грубое нарушение процессуальных норм еще раз продемонстрировали, что Международная организация франкоязычных стран является политическим инструментом Франции для оказания давления на другие страны, и это, несомненно, серьезно повредит его репутации как культурного учреждения. Совершенно неприемлемо обсуждение вопросов, не относящихся к ее мандату, и неправомерное использование в политически предвзятых целях организации, членом и наблюдателем которой не является Азербайджан, и основной целью которой является популяризация французского языка и культуры во всем мире, управляемой под влиянием Франции.

Мы считаем документы, которые будут приняты на саммите франкоязычных государств-членов в результате этой подрывной деятельности Франции, политически предвзятыми и не имеющими значения.

Азербайджанская сторона выражает признательность всем государствам, продемонстрировавшим позицию, основанную на нормах и принципах международного права, в процессе обсуждения документов вышеупомянутого саммита", - говорится в заявлении МИД.