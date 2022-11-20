БАКУ /Trend/ - В Баку открылся участок для голосования на президентских выборах в Казахстане, сообщает в воскресенье Trend.

Голосование проводится участковой избирательной комиссией № 262 в посольстве Казахстана в Азербайджане.

Предвыборная кампания стартовала в Казахстане 21 октября и продлилась до 00:00 19 ноября.

Сегодня голосование проходит на 10 101 избирательном участке по всей стране и на 68 избирательных участках за рубежом. По состоянию на 1 июля 2022 года в список избирателей включено 11 827 277 граждан Казахстана.

Шесть кандидатов, в том числе две женщины и четыре мужчины, зарегистрированы кандидатами в президенты.