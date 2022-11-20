БАКУ /Trend/ - В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации.

Как сообщает в воскресенье Trend, в шествии приняли участие депутаты, общественные деятели, ветераны войны, представители строительных компаний, занимающихся восстановительными работами в городе Агдам.

Мероприятие, организованное специальным представительством Президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в состав Карабахского экономического района, началось с посещения Аллеи шехидов.