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В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации

Политика Материалы 20 ноября 2022 15:32 (UTC +04:00)
В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации

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БАКУ /Trend/ - В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации.

Как сообщает в воскресенье Trend, в шествии приняли участие депутаты, общественные деятели, ветераны войны, представители строительных компаний, занимающихся восстановительными работами в городе Агдам.

Мероприятие, организованное специальным представительством Президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в состав Карабахского экономического района, началось с посещения Аллеи шехидов.

В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации
В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации
В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации
В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации
В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации
В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации
В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации
В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации
В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации
В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации
В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации
В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации
В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации
В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации
В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации
В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации
В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации
В Агдаме прошло шествие в честь годовщины освобождения города от оккупации
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