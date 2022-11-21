«План Агаджаняна» Армении и мирное соглашение, предложенное Баку

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Армения вступили в напряженную стадию переговоров по окончательному мирному соглашению. По этой причине официальный Ереван делает противоречивые заявления, чтобы добиться уступок по Карабаху на последнем этапе, а также выдвигает различные неприемлемые «варианты».

Например, Ереван то говорит, что признаёт территориальную целостность Азербайджана, то хочет включить вопросы, связанные с армянским меньшинством в Карабахе, в мирное соглашение, чтобы эти вопросы находились под контролем Армении.

Уже несколько месяцев Армения пытается использовать миллиардера Рубена Варданяна, отказавшегося от российского гражданства и переехавшего в Ханкенди, в качестве посредника в переговорах между карабахскими армянами и Азербайджаном. Варданян даже получил должность «госминистра» так называемого режима.

Как видно, Армения направляет политическому руководству Азербайджана месседж о том, что «вы считаете Араика Арутюняна преступником, не хотите с ним разговаривать, тогда поговорите с Рубеном Варданяном, который не совершал преступлений в Карабахе».

Но Президент Ильхам Алиев отмёл этот абсурдный вариант.

«Мы готовы говорить об этом с проживающими в Карабахе армянами, но не с такими людьми, как засланный Москвой Варданян, набивший карманы миллиардами, украденными у русского народа. Он был отправлен туда из Москвы с очень четкой повесткой дня. Мы готовы говорить с людьми, которые живут в Карабахе и хотят там жить. Мы готовы к этому. Кстати, этот процесс начался. Если не будет вмешательства извне некоторых стран, о которых я только что упомянул, и не будут предприниматься попытки остановить этот процесс, то, считаю, он мог бы идти более динамично», - сказал Президент Ильхам Алиев 17 ноября, принимая делегацию во главе со специальным посланником ЕС по "Восточному партнерству" Дирком Шубелем.

Как только вариант с Варданяном отпал, Армения приступила к плану «Б». Согласно информации, официальный Ереван хочет назначить «на должность» в Ханкенди генерал-майора Камо Агаджаняна, который якобы по отцу азербайджанец. Но нет гарантий, что Агаджанян не причастен к гибели азербайджанцев во время 44-дневной войны. Перед войной он был назначен "директором" "Службы национальной безопасности" так называемого режима. Как только боевые действия закончились, его сняли с "поста". Биография Агаджаняна свидетельствует о том, что у него были и военно-политические и даже сепаратистские амбиции.

В целом заявления азербайджанской стороны указывают на то, что «варианты», выдвигаемые как сепаратистами в Карабахе, так и армянскими официальными лицами, не что иное, как пустая самонадеянность. Руководство Азербайджана представило свои принципы мирного соглашения вскоре после 44-дневной войны и состоят они из пяти пунктов:

1. Взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости государств друг друга;

2. Взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу со стороны государств и принятие на себя юридических обязательств о том, что такие претензии не будут предъявляться в будущем;

3. Воздерживаться от угроз безопасности друг друга, угроз и применения силы против политической независимости и территориальной целостности в межгосударственных отношениях, а также других ситуаций, несовместимых с целями Устава ООН;

4. Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

5. Обеспечение транспортных и других коммуникаций, установление соответствующих коммуникаций и налаживание сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.

Азербайджан также готов рассматривать предложения международных игроков при условии, что они не отступят от предложенных 5 основных принципов. При этом Баку не заинтересован в переговорах на тему проживающего в Карабахе армянского меньшинства ни с международными игроками, ни с сепаратистами в Карабахе, ни с руководством Армении.

В мирном варианте Баку нет места варданянам и агаджанянам, подключаемым к процессу с известной повесткой и провокационными целями. Азербайджан считает вопросы, связанные с Карабахом, своим внутренним делом.

Азербайджанское руководство само решает, с кем, когда и о чем говорить в Карабахе. Армения не имеет права голоса в этом процессе!