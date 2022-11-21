Решительная политика Президента Ильхама Алиева заставила Иран сделать шаг назад (Анализ)

БАКУ /Trend/ - Последнее заявление советника верховного лидера по вопросам внешней политики Ирана Али Акбара Велаяти об Азербайджане свидетельствует о том, что Иран в очередной раз сделал шаг назад, осознав, что ничего не сможет добиться путем давления на Азербайджан.

«Если Азербайджан подвергнется нападению со стороны какой-либо страны, то Иран поддержит Азербайджан. В последние недели кто-то по незнанию, а кто-то из предвзятости распространяет слухи о том, что Иран хочет воевать с Азербайджанской Республикой. Это подлая клевета на Иран. Иран не собирается нападать на какую-либо страну, включая своих соседей, будь то на Кавказе или где-либо еще. И в частности, люди той же расы, языка, религии, традиций и истории, то есть народ Азербайджанской Республики, являются светом наших очей», - сказал он.

Следует особо подчеркнуть, что Али Акбар Велаяти является одной из влиятельных личностей в Иране. Это ключевая фигура, определяющая и проводящая внешнюю политику Ирана. Фактически он осуществляет обязанности министра иностранных дел страны.

Так почему же обострились отношения страны с Азербайджаном, который является, по его словам, "светом очей" Ирана?

Именно Иран стал причиной этой напряженности. Этому способствовали заявления в поддержку Армении, такие как "наша красная линия – территориальная целостность Армении", визиты высокого уровня и месседжи о братстве и дружбе с Арменией, открытие иранского консульства в Кафане, проведение военных учений у границ Азербайджана.

Если раньше иранская сторона оказывала поддержку Армении в относительно скрытной форме, не распространяясь об этом, то сейчас это делается уже в открытую. С другой стороны, Иран начал озвучивать заявления, полные обвинений и давления в адрес Азербайджана. Следует также отметить противоречивые заявления иранских парламентариев, военных и гражданских официальных лиц об Азербайджане.

Иран на протяжении истории проводил подобную политику с резкими заявлениями, угрозами и т. д. На этот раз он вознамерился применить ее в отношении Азербайджана. Процессы по этому же сценарию наблюдались и год назад, однако официальный Тегеран, осознав тщетность попыток давления на Азербайджан, сделал шаг назад. Иран, начавший действовать в этот раз более настойчиво, столкнулся с решительной, жесткой позицией Президента Азербайджана.

Иран разоблачил себя перед азербайджанским обществом своей проармянской политикой, поддержкой Армении во время и после второй Карабахской войны. Авторитет Ирана в Азербайджане упал до нуля, азербайджанский народ увидел истинное лицо иранской политики, оказалось, что мусульманское братство для Ирана это всего лишь слова.

Отметим, что недавно были разоблачены шпионские сети, которые Иран пытался создать в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев, выступая на саммите Организации тюркских государств, коснулся вопроса о сохранении национальной идентичности и права на образование на родном языке соотечественников в Южном Азербайджане, оказавшихся волей горькой судьбы оторванными от своих братьев. За короткое время портреты главы азербайджанского государства появились на улицах главных городов Южного Азербайджана.

В ответ на военные учения, проведенные Ираном, Азербайджан провел военные учения с участием спецназа, подготовленные профессионально и на более высоком уровне.

Инициатива Ирана в лице Али Акбара Велаяти по нормализации отношений с Азербайджаном является на этом фоне четким месседжем в данном случае о шаге назад этой страны и открытом намерении нормализации отношений с Азербайджаном, устранению напряженности.

Президент Ильхам Алиев всегда заявлял, что Азербайджан полон решимости защищать свои национальные интересы, и сегодня эта политика продолжается еще более уверенно. Азербайджан всегда выступает за установление добрых, дружеских отношений со своими соседями, и никогда не был заинтересован в различных авантюрах.

(Перевод: Фидан Мустафаева)