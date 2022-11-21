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Парламент Азербайджана представил ​​обновленный вариант законопроекта о политпартиях

Политика Материалы 21 ноября 2022 11:50 (UTC +04:00)
Парламент Азербайджана представил ​​обновленный вариант законопроекта о политпартиях

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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана на основе обращения представителей всех политических партий, представленных в парламенте, был подготовлен новый законопроект "О политических партиях".

Как сообщили Trend в понедельник в Милли Меджлисе, учитывая значимость документа, были проведены общественные слушания по законопроекту с участием политических партий, неправительственных организаций, политологов и представителей социальных медиа.

Обновленный вариант законопроекта с учетом предложений и мнений, высказанных на слушаниях и общественных обсуждениях, размещен на интернет-сайте Милли меджлиса.

С обновленным вариантом законопроекта можно ознакомиться здесь.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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