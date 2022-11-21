В Азербайджане определяются новые требования по числу членов политпартий

БАКУ /Trend/ - Политическая партия, зарегистрированная в стране до вступления в силу нового закона "О политических партиях", в течение 180 дней со дня вступления в силу закона должна предпринять меры по доведению числа своих членов до числа, предусмотренного статьей 6.1 данного закона (до пяти тысяч человек), составить реестр своих членов, представив его в орган, определяемый соответствующим органом исполнительной власти.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в обновленном варианте законопроекта "О политических партиях".

Отмечается, что уполномоченное лицо политической партии по истечении срока (180 дней), установленного статьей 5.9 закона, в срок не позднее 10 дней должно обратиться в орган (учреждение), определяемый соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с законом "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", для государственной регистрации политической партии.

Согласно законопроекту, предусматривается рассмотрение в апелляционном суде иска о ликвидации регистрации партий, число членов которых в течение 180 дней не было доведено до 5 тысяч человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)