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В Баку стартовали “Дни НАТО”

Политика Материалы 21 ноября 2022 13:09 (UTC +04:00)
В Баку стартовали “Дни НАТО”

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БАКУ /Trend/ - В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны и НАТО на 2022 год в Баку стартовали «Дни НАТО».

Об этом в понедельник Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сообщается, что в рамках «Дней НАТО» запланирован ряд встреч делегации НАТО, возглавляемой заместителем начальника Верховного штаба союзных сил в Европе контр-адмиралом Гуннштейном Брусдалом.

В ходе «Дней НАТО», которые продлятся до 25 ноября, будут представлены брифинги на различные темы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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