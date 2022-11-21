БАКУ /Trend/ - В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны и НАТО на 2022 год в Баку стартовали «Дни НАТО».

Об этом в понедельник Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сообщается, что в рамках «Дней НАТО» запланирован ряд встреч делегации НАТО, возглавляемой заместителем начальника Верховного штаба союзных сил в Европе контр-адмиралом Гуннштейном Брусдалом.

В ходе «Дней НАТО», которые продлятся до 25 ноября, будут представлены брифинги на различные темы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)