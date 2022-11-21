Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю победы на внеочередных выборах на пост главы государства.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,
Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан.
Итоги голосования являются наглядным свидетельством большого доверия Вашего народа к Вам, высокой оценки Вашей деятельности на пути всестороннего развития братского Казахстана.
Общие нравственные ценности, культурно-религиозные корни и крепкая дружба, связывающие наши братские народы, являются одними их главных факторов, обусловливающих азербайджано-казахстанские межгосударственные отношения. Сегодня развитие наших многовекторных отношений и сотрудничества в духе взаимного уважения и доверия, обогащение их новым содержанием вызывают удовлетворение.
Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать наши усилия на пути дальнейшего расширения традиционно дружественных связей между Азербайджаном и Казахстаном, углубления нашего взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов в Вашей ответственной деятельности на благо братского народа Казахстана", - говорится в письме.