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Финпомощь государства будет выделена и не представленным в парламенте Азербайджана политпартиям

Политика Материалы 21 ноября 2022 21:12 (UTC +04:00)
Финпомощь государства будет выделена и не представленным в парламенте Азербайджана политпартиям

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Государство выделит финансовую помощь также политическим партиям, не представленным в парламенте Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в обновленном варианте законопроекта "О политических партиях".

В статье законопроекта о государственной финансовой помощи политическим партиям отмечается, что 2,5 процента средств для финансирования политических партий распределяются поровну между партиями, набравшими голоса избирателей на выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, но не прошедшими в Милли Меджлис.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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