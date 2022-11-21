Финпомощь государства будет выделена и не представленным в парламенте Азербайджана политпартиям

БАКУ /Trend/ - Государство выделит финансовую помощь также политическим партиям, не представленным в парламенте Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в обновленном варианте законопроекта "О политических партиях".

В статье законопроекта о государственной финансовой помощи политическим партиям отмечается, что 2,5 процента средств для финансирования политических партий распределяются поровну между партиями, набравшими голоса избирателей на выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, но не прошедшими в Милли Меджлис.

(Перевод: Фидан Мустафаева)