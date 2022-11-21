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В Азербайджане в обновленном законопроекте отменяется одно из условий роспуска политпартий

Политика Материалы 21 ноября 2022 23:43 (UTC +04:00)
В Азербайджане в обновленном законопроекте отменяется одно из условий роспуска политпартий

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Пункт о роспуске политических партий, дважды подряд не участвовавших в выборах, не нашел отражения в обновленном варианте законопроекта "О политических партиях" в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, в предварительном варианте законопроекта отмечалось, что в случае неучастия дважды подряд политических партий в выборах депутатов Милли Меджлиса (парламент), Президента Азербайджана или в муниципальных выборах (в форме непосредственного участия зарегистрированного кандидата в выборах), они будут распущены.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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