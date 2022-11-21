Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с замначальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21 ноября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с заместителем начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе контр-адмиралом Гуннштейном Брусдалом, находящимся с визитом в нашей стране в рамках «Дней НАТО», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостя, генерал-полковник Велиев отметил развитие связей между Азербайджаном и НАТО, а также активное участие представителей азербайджанской армии в различных программах НАТО.

Особо подчеркнув значимость победы в Отечественной войне, одержанной под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами, начальник Генерального штаба рассказал о работе, проводимой на освобожденных территориях в послевоенный период.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также направления совместной деятельности по противодействию существующим и возможным угрозам.

Генерал-полковник К.Велиев высоко оценил вклад Североатлантического альянса в подготовку наших подразделений в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО.

Поблагодарив за теплый прием, контр-адмирал Брусдал особо подчеркнул, что Азербайджан является надежным партнером Североатлантического альянса, высоко оценил активное участие нашей страны в борьбе с терроризмом, деятельность военнослужащих азербайджанской армии в штабах НАТО, а также профессионализм, продемонстрированный ими в международных миротворческих миссиях.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)