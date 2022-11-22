Если Иран действительно хочет нормализовать отношения с Азербайджаном, он должен воздержаться от поддержки Армении - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Если советник Верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти действительно искренен в своих заявлениях, то официальный Тегеран должен воздержаться от поддержки Армении, с уважением относиться к территориальной целостности Азербайджана. Только в этом случае можно говорить о мире, безопасности и дружбе в регионе.

Об этом сказал во вторник заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли.

"Наш южный сосед Иран наконец-то понимает, что говорить с Азербайджаном языком угроз или силы недопустимо. Иранское руководство осознает, что невозможно повлиять на волю азербайджанского государства, проводя учения на наших границах, создавая шоу, озвучивая нелепые политические заявления", - сказал он.

Керимли подчеркнул, что заявление Велаяти фактически является шагом назад иранского руководства.

"Официальный Тегеран понял, что угрозы в адрес Азербайджану не возымеют ожидаемого эффекта. Ответственность за напряженность между двумя странами ложится непосредственно на Иран. Азербайджан всегда питал дружественное и братское отношение к Ирану, был искренен в проводимой политике. Президент Ильхам Алиев назвал Худаферинский мост "мостом дружбы". Однако иранское государство не смогло оценить по достоинству это отношение. Оказание политической поддержки Армении, открытие консульства в Кафане, проведение военных учений на границе с Азербайджаном, неуважение к суверенитету и территориальной целостности нашей страны - серьезные ошибки, допущенные иранским руководством. Похоже, что политическое руководство Ирана понимает, что эти шаги были ошибочными", - сказал он.

Политический эксперт также отметил, что азербайджанский народ не забыл о поддержке Ираном Армении в период оккупации Карабаха, разграбления исторических территорий Азербайджана.

"Мы также хорошо помним об отсутствии реакции Ирана на разрушение армянскими вандалами наших исторических, религиозных и культурных памятников в Карабахе и Восточном Зангезуре, осквернение наших мечетей. Иран также закрывал глаза на то, что наш народ подвергся кровавым преступлениям геноцида со стороны армян. К сожалению, Иран и сегодня, поддерживая терроризм, реваншистские тенденции, покровительствует Армении", - добавил Керимли.

(Перевод: Нубар Кулузаде)