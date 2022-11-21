Сегодня Азербайджан стал источником вдохновения для всего тюркского мира - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан стал источником вдохновения для всего тюркского мира.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в поздравительном письме Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном Президенту Азербайджана, председателю партии «Ени Азербайджан» Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия создания партии «Ени Азербайджан».

Президент Турции поздравил в своем письме с 30-летием создания партии всех членов организации, братский азербайджанский народ.

"Созданная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым партия "Ени Азербайджан" имеет большие заслуги с самого первого дня создания, стала ведущей политической партией Азербайджана и сегодня под вашим сильным руководством продолжает добиваться успехов во всех сферах", - говорится в письме.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Азербайджан, освободивший свои земли от оккупации, сегодня стал источником вдохновения для всего тюркского мира. Выразив полную уверенность в том, что сотрудничество, опирающееся на исключительные связи между двумя странами и достигшее высочайшего уровня благодаря Шушинской декларации, будет продолжаться и в дальнейшем, Президент Турции подчеркнул, что партия "Ени Азербайджан" и в предстоящий период будет успешно продолжать свою деятельность во имя благосостояния Азербайджана, укрепления его позиций в мире.

Отметим, что письмо было зачитано первым заместителем председателя Партии справедливости и развития Турции, депутатом от Стамбула Нуманом Куртулмушем 21 ноября на мероприятии в Центре Гейдара Алиева.

(Перевод: Нубар Кулузаде)