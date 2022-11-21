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Сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоено высшее специальное звание - Распоряжение

Политика Материалы 21 ноября 2022 19:52 (UTC +04:00)
Сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоено высшее специальное звание - Распоряжение

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высшего специального звания государственного советника юстиции III класса сотрудникам министерства юстиции Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, высшие специальные звания присваиваются:

Алиеву Шахину Магеррам оглу - ректору Академии юстиции министерства юстиции Азербайджанской Республики

Мамедову Рахману Эльмаз оглу - начальнику Центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции Азербайджанской Республики.

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