Сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоено высшее специальное звание - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высшего специального звания государственного советника юстиции III класса сотрудникам министерства юстиции Азербайджанской Республики.
Согласно распоряжению, высшие специальные звания присваиваются:
Алиеву Шахину Магеррам оглу - ректору Академии юстиции министерства юстиции Азербайджанской Республики
Мамедову Рахману Эльмаз оглу - начальнику Центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции Азербайджанской Республики.