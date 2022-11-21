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Награждены работники органов юстиции Азербайджана - Распоряжение

Политика Материалы 21 ноября 2022 20:00 (UTC +04:00)
Награждены работники органов юстиции Азербайджана - Распоряжение

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, за отличие на службе в органах юстиции награждаются следующие лица:

Медалью "Терегги"

Алиев Латиф Паша оглу

Мамедов Эльнур Ровшан оглу

Медалью "За отличие на государственной службе"

Агаев Давуд Машалла оглу

Алиев Эмин Рза оглу

Алиева Парвин Афиг гызы

Алиева Сакина Гамбой гызы

Гасымов Эльчин Зейналабдын оглу

Гурбанов Гисмет Рашид оглу

Насирова Халида Тофиковна.

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