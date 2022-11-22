Президент Ильхам Алиев выступил на мероприятии по случаю 30-летия создания Партии «Ени Азербайджан» (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

БАКУ/Trend/ - 21 ноября в Центре Гейдара Алиева состоялось мероприятие по случаю 30-летия создания Партии "Ени Азербайджан".

Как сообщает Trend, на мероприятии выступил Президент Азербайджанской Республики, председатель Партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемые члены Партии "Ени Азербайджан".

Уважаемые гости, дамы и господа.

Сегодня мы отмечаем 30-ю годовщину создания Партии "Ени Азербайджан", в связи с чем сердечно поздравляю всех членов Партии "Ени Азербайджан".

Создание нашей партии было историческим событием. В то время молодой Азербайджан переживал тяжелые времена. Нашей независимости был всего год, и он прошел очень тяжело, порой наш народ сталкивался с большими трагедиями. В такой ситуации видные представители Азербайджана, патриоты, люди, думающие о будущем страны, увидели путь ее спасения в лице Гейдара Алиева и именно поэтому обратились к великому лидеру. Известная группа "91", направившая это обращение, с честью выполнила свою историческую миссию, потому что именно на основе обращения и в ответ на него в Нахчыване была проведена учредительная конференция Партии "Ени Азербайджан". В ней принимали участие более 500 делегатов из всех регионов нашей страны, и их исторические решения открыли новую страницу в истории нашей страны.

Еще раз хочу сказать, что проведенная в Нахчыване первая учредительная конференция Партии "Ени Азербайджан", явилась историческим событием. После этой конференции, прошедшей под председательством великого лидера, в нашей стране появилась новая политическая сила. Партия "Ени Азербайджан" создавалась как оппозиционная партия, и взять на себя часть груза, тяжелых проблем государства было шагом, требующим большой ответственности. Потому что, еще раз хочу сказать, идущие в то время в стране процессы вызывали большое беспокойство, и обращение видных представителей Азербайджана к Гейдару Алиеву было продиктовано именно этим. Поскольку страна уже оказалась в неуправляемом состоянии, за год не были заложены основы государственности, демократическое развитие шло медленно, по существу, делались шаги назад. Достаточно только вспомнить введение цензуры, чтобы сказать, что в то время не могло быть и речи о демократической среде. С этим было связано и проведение учредительной конференции Партии "Ени Азербайджан" именно в Нахчыване. В то время ее не разрешили провести в Баку. То есть, несмотря на провозглашение демократических ценностей, в реальности азербайджанский народ фактически видел обратное. Не было свободы медиа, экономика находилась в очень тяжелом состоянии, социальное положение людей с каждым годом ухудшалось, бедность достигла почти 90 процентов, промышленность была парализована. Нефтегазовая сфера, являющаяся ведущей отраслью нашей промышленности, также находилась в упадке, в стране фактически господствовал кризис электроэнергетики. Не была создана регулярная армия, инфляция перешла от двузначной к трехзначной цифре. То есть, такой была ситуация в нашей стране в ноябре 1992 года.

Конечно, оккупация наших земель еще больше усложняла ситуацию. Оккупация в мае 1992 года Шуши и Лачина стала большой трагедией как в моральном плане, так и с военно-стратегической точки зрения. Потому что в результате нее была обеспечена географическая связь между территорией, называемой в то время "Нагорно-Карабахской автономной областью", и Арменией. Все прекрасно видели, что если так пойдет и дальше, то оккупация Кяльбаджара станет неизбежной. К сожалению, так и случилось. То есть, в апреле 1993 года был оккупирован и Кяльбаджар и, таким образом, значительная часть наших территорий вышла из под нашего контроля.

Вера в Гейдара Алиева в обществе была очень высокой. Основной причиной этого было то, что в период работы в Азербайджане он всегда служил народу, всегда жил заботами народа, всегда был с народом. Именно под его руководством Азербайджан в начале 1970-1980-х годов превратился из одной из самых отсталых республик на советском пространстве в одну из самых передовых, и все статистические данные это подтверждают. В то же время с каждым годом улучшался уровень жизни проживающих в Азербайджане граждан, в частности, смогли перестроить свою жизнь люди, занимавшиеся сельским хозяйством. Вера нашего народа в Гейдара Алиева, повторяю, была безграничной. Особенно трагедия, с которой наш народ столкнулся в 1980-х годах, показала, что народ хочет видеть на руководящем посту только Гейдара Алиева. Потому что в период его деятельности – и в 1969-1982-м годах, когда он работал в качестве первого лица в Азербайджане, и в 1982-1987-м годах, когда работал членом Политбюро в Москве - ни разу сепаратистские силы в Карабахе не могли поднять голову.

Хотя такие тенденции были, они имели место и до него. Не прошло и двух недель после того, как Гейдар Алиев подал в отставку со всех должностей, армянские сепаратисты сразу же подняли вопрос об отделении Карабаха от Азербайджана и присоединении его к Армении. То есть эти факторы показывают, что великий лидер, даже находясь на пенсии, и в самые трагические для него дни был с народом. На следующий день после трагедии 20 Января он, посетив постоянное представительство Азербайджана в Москве, осудил это чудовищное преступление, обвинил советское правительство, Коммунистическую партию – партию, которой служил долгие годы. Все это, а также шаги к независимости, сделанные в период его работы в Нахчыване, в том числе учреждение государственного флага Азербайджанской Демократической Республики в качестве официального флага Нахчывана и другие, защита Нахчывана от армянской оккупации, еще больше повысили веру народа в Гейдара Алиева, и все эти факторы в итоге позволили уберечь Азербайджан от больших бед в будущем, опираясь на мудрость нашего народа.

Спустя семь месяцев после учредительной конференции ПЕА Гейдар Алиев по требованию народа был приглашен в Баку, избран председателем парламента, а через 11 месяцев – в октябре - Президентом Азербайджанской Республики. Таким образом, была перевернута эта черная страница нашей истории.

Перед страной стояли очень серьезные, большие проблемы. Именно смелость, ум, опыт Гейдара Алиева, вера народа в него и, конечно, деятельность членов Партии "Ени Азербайджан", общественных активистов вкупе позволили нам с честью выйти из этой сложной ситуации. Именно по инициативе Гейдара Алиева были предприняты основные шаги, определившие стратегический курс нашей страны. В первую очередь, была принята Конституция. Представьте себе: до прихода Гейдара Алиева к власти Азербайджан уже был независимым государством, а у нас не было Конституции. Принятие Конституции является очень важным историческим событием. Были заложены основы государственности, государственные институты сформировались на правильной основе. На международной арене мы смогли внести свои коррективы в безосновательную позицию, направленную против нас. Не устранили полностью, потому что в этой плоскости против нас действовали очень серьезные силы, но, во всяком случае, смогли преодолеть международную изоляцию, в том числе прорвать информационную блокаду, донести до мировой общественности реалии Азербайджана.

Под руководством великого лидера мы дали старт очень серьезным экономическим реформам. Построение экономики на основе принципов рынка началось именно в те годы. Именно в те годы было заложено будущее развитие Азербайджана как светского государства. Именно в те годы в области внешней политики народ стал свидетелем нашей деятельности, построенной на национальных интересах, и она была им одобрена. Шаги, предпринятые во многих других сферах, в том числе в области строительства армии, через несколько лет позволили нам создать действительно сильную и регулярную армию. Сегодня весь азербайджанский народ гордится нашей армией. Таким образом, эти исторические шаги отражают долгосрочную модель стратегического развития нашей страны. Конечно, для реализации всех наших планов мы должны были обладать сильными финансовыми возможностями. Мы хорошо понимали, что без иностранных инвестиций добиться этого невозможно. А для вложения их в страну, в первую очередь, нужна была стабильность, и эта стабильность была создана. Создана в стране, где в 1991-1993 годах азербайджанский народ фактически не знал, что это такое. Бесчинствовали незаконные вооруженные формирования, на улицах Баку и других городов фактически хозяйничали люди с автоматами в руках, господствовало массовое неповиновение. Создать стабильность в такой ситуации можно было только благодаря авторитету Гейдара Алиева, его смелости и вере народа в него. Сразу после этого начался приток иностранных инвестиций. Знаменитый "Контракт века" и работа, проведенная после него в нефтегазовой сфере, создали тогда сильную финансовую базу. Предпринятые в то время шаги и принятые решения позволяют нам сегодня проводить независимую экономическую политику и утвердиться на международной арене как независимое государство.

То есть в 1993-2003 годах были заложены очень прочные основы нашей государственности. Эти годы можно охарактеризовать как годы стабильности и развития. Главным было продолжать эту политику. В 2003 году азербайджанский народ, еще раз продемонстрировав мудрость и проявив уважение к личности великого лидера, проголосовал за политику Гейдара Алиева. В 2003 году я пообещал народу, что не сверну с этого пути. События последних 19 лет показывают, что так и случилось: все поручения, все рекомендации великого лидера были выполнены. В своем политическом завещании он сказал, что проделана большая работа, но то, что не смогли сделать мы, сделают мои последователи – так и произошло. Продолжая и развивая его политический курс, мы построили сильное Азербайджанское государство, которым в подлинном смысле слова гордится каждый азербайджанец. Мы углубили экономические реформы, и налицо работа, проделанная в этой области за последние 19 лет. Достаточно сказать, что с 2003 года по сегодняшний день наша экономика выросла более чем в 3 раза. В этом году наша экономика достигнет рекордного уровня. Прогноз на конец года показывает, что наша экономика достигнет 130 миллиардов манатов. Это - рекордный показатель.

В результате нашей успешной финансово-экономической политики мы смогли существенно снизить внешний государственный долг. Это также создает большое преимущество как для сегодняшнего дня, так и для будущих поколений. Сегодня – потому, что наш кредитный рейтинг улучшается. Для будущих поколений – потому, что это бремя не ляжет на их плечи. В результате реформ, проведенных по моему указанию несколько лет назад, к концу этого года мы снизим долю нашего внешнего долга в валовом внутреннем продукте до 10 процентов. Если взять наши валютные резервы, то они в 8 раз превышают внешний долг. Только редкие страны могут гордиться такими показателями.

Конечно, сегодня еще многое предстоит сделать. Обеспечение большей прозрачности нашей экономики, борьба с негативными явлениями, значительное сокращение объемов теневой экономики, улучшение бизнес-среды, более серьезная борьба с монополиями – все это вопросы, стоящие на повестке дня. Внедрение корпоративного метода управления в государственных компаниях также отражает реалии сегодняшнего дня. Уверен, что нынешние экономические реформы, проводимые в соответствии со стратегическим курсом, в ближайшем будущем создадут нам дополнительные возможности. В том числе нам и в будущем обязательно понадобится сильная экономика для восстановления за свой счет Карабаха и Восточного Зангезура и достижения всех целей. Потому что это - основа. Те страны, которые экономически зависят от других стран или международных финансовых институтов, фактически испытывают трудности в проведении независимой политики. А мы всегда хотели, чтобы наша политика отражала только волю нашего народа. Мы хотели, чтобы ни одна внешняя сила не могла повлиять на нашу волю и чтобы не было такой возможности. Поэтому экономическая мощь, экономическая независимость являются основой деятельности во всех других сферах. Идя путем великого лидера, мы, конечно, очень внимательно следим за изменениями, происходящими сегодня в мире, применяем в Азербайджане самый прогрессивный опыт. Уверен, что в ближайшие годы мы добьемся желаемого в этой области.

Нам удалось значительно сократить бедность. Даже несмотря на то, что во время пандемии она несколько выросла. В результате работы, проделанной в постпандемический период, регулярного повышения минимальной заработной платы, минимального размера пенсии, мы удерживаем бедность на уровне приблизительно 5 процентов. Это тоже очень хороший показатель в мировом масштабе. Здесь одними из ключевых факторов будут как государственная политика, так и прозрачность в финансово-экономическом секторе, а также улучшение бизнес-среды, дальнейшее привлечение местных и иностранных инвестиций в ненефтяной сектор.

В соответствии с завещанием великого лидера Азербайджанское государство строится, развивается на основе национально-духовных ценностей. Азербайджанские ценности являются для нас основными. Все мы свидетели того, что молодое поколение также растет в национальном духе, оно привержено национальным традициям, идеям азербайджанства. В Азербайджане все народы живут как одна семья, и это тоже было политикой великого лидера. Успешно продолжая и обогащая эту политику, мы создали сегодня в Азербайджане, считаю, уникальную в мире и неповторимую среду. Вторая Карабахская война еще раз продемонстрировала это. Представители всех народов, проживающих в Азербайджане, все как один были готовы идти на смерть, шли на смерть, поднимали наш флаг на освобожденных землях. Это является нашим большим преимуществом. В этом отношении Азербайджан сегодня демонстрирует образцовое поведение как внутри страны, так и в международной плоскости. Главное, что эта политика поддерживается всем азербайджанским народом, всеми этническими группами, проживающими в Азербайджане. Это делает нас сильнее, и отныне грядущие поколения должны жить именно так. Уверен, что они так и будут жить.

Посмотрите, какой широкий размах приобрели наши нефтегазовые проекты, начатые еще в середине 1990-х годов по инициативе великого лидера. Нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, автором которого является он, сыграл основную роль. Но последующие проекты значительно расширили наши возможности, и сегодня Азербайджан стал незаменимым партнером для многих стран. Процессы, происходящие сегодня в мире, показывают, что энергетическая безопасность является одним из основных факторов безопасности. Без этого ни одна страна не может считаться безопасной. Наше преимущество, конечно, в том, что у нас есть природные ресурсы. Однако есть много стран, обладающих гораздо большими природными ресурсами, чем мы. Тем не менее – я не хочу ни с кем сравнивать, но все ли страны рационально используют эти богатства? Конечно же, нет. Поэтому работа, проводимая в Азербайджане в этой сфере, усилила экономику страны, и в то же время полученные доходы справедливо распределялись в обществе. В первую очередь этими возможностями воспользовались наиболее уязвимые группы, в том числе бывшие вынужденные переселенцы. Именно они обеспечены более чем 300 тысячами домов и квартир, построенных на средства Государственного нефтяного фонда Азербайджана. В то же время наши нефтегазовые проекты укрепили наши международные позиции. Потому что сегодня инфраструктура Азербайджана, транспортная, энергетическая инфраструктура имеют жизненно важное значение для многих стран, особенно в нынешних условиях. Конечно, по мере роста наших геополитических возможностей в большем объеме обеспечиваются и интересы страны, растет число наших друзей на разных континентах.

Строительство сильной армии. Это тоже было завещанием великого лидера нам. Сегодня Азербайджанская армия уже утвердила себя: всего за 44 дня изгнала противника с наших исторических земель, восстановила историческую справедливость, достоинство нашего народа и сегодня является гарантом безопасности Азербайджанского государства. Мы всегда уделяли большое внимание строительству армии. Определенная часть работы доводились и до сведения общественности, другую часть проводили в более конфиденциальной, секретной обстановке, и это понятно. Однако в конечном счете мы продемонстрировали такой героизм, такой профессионализм, что это стало сегодня образцом для многих.

Наши международные позиции значительно укрепились. Об этом можно долго говорить, я просто хочу отметить некоторые моменты. Мы стали первой страной на пространстве СНГ, которая была избрана членом Совета Безопасности ООН при поддержке 155 стран. В 2019 году мы единогласным решением 120 стран были избраны председателем Движения неприсоединения и благодаря нашей успешной деятельности на этом посту срок нашего председательства был продлен еще на один год, и мы будем председательствовать до конца следующего года. Мы осуществляем успешную деятельность в рамках Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств и многих других организаций. У нас немало друзей даже в организациях, в которых мы не состоим, и события последних лет, месяцев это еще раз продемонстрировали. Возьмем, к примеру, Организацию Договора о коллективной безопасности. Мы не является членами этой организации, Армения – является и по линии этой организации намеревалась предъявить нам необоснованные претензии, фактически хотела поставить страны-члены этой организации лицом к лицу с Азербайджаном. Это - большая провокация и большое преступление.

Однако другие члены этой организации не повелись на эту провокацию. Некоторые в своих выступлениях довели Армению до такого состояния, что там до сих пор не могут забыть это. То есть, о чем это говорит? В этой организации у нас друзей больше, чем у Армении. Почему? Из-за нашей политики, из-за того, что мы - надежный партнер. Почему отношение к Армении негативное? Потому что они лгут везде, и, как говорится, не осталось никого, к кому бы они не обратились, чтобы решить свои проблемы. Все это очевидно, все это видят, все это знают.

Недавно вновь была спланирована грязная провокация против Азербайджана в рамках организации Франкофонии, членом которой мы не являемся, а Армения по неизвестной нам причине является. Автором этой провокации была Франция, которая сейчас покровительствует Армении. Они называют друг друга сестрами, и я вижу, товарищи это особо отметили. Я уже не говорю, что могли бы называть друг друга братьями, но почему-то называют сестрами. Подготовленный там первоначальный вариант резолюции был построен на сугубо антиазербайджанских тезисах и полностью противоречил истине. В результате усилий наших друзей из организации Франкофонии - мы их хорошо знаем, они в истинном смысле этого слова наши друзья - оттуда были изъяты все антиазербайджанские тезисы. Франко-армянский тандем не смог воспользоваться и этой возможностью. То есть это говорит о нашем авторитете в международных организациях и о том, что там ценят политику, которую мы проводим в международной плоскости. Потому что мы всегда ответственно относились к любому делу. Между нашим словом и подписью нет никаких расхождений. В своей внешнеполитической концепции мы выше всего ставим принципы сотрудничества, дружбы и в пределах возможностей оказываем помощь нуждающимся странам, так же, как мы оказали гуманитарную и финансовую помощь более чем 80 странам во время пандемии COVID-19. И это очень важно. Конечно, то, что мы достойно ведем себя на международной арене, снискало нам еще большее уважение.

Сегодня, отмечая юбилей Партии "Ени Азербайджан", каждый из нас, несомненно, каждый из нас еще раз выражает свое почтение памяти великого лидера. Потому что годы идут, мир меняется, но каждый из нас прекрасно знает, что если бы азербайджанский народ не обратился к Гейдару Алиеву и не пригласил его к власти, то наша страна столкнулась бы с большой катастрофой, еще большей катастрофой.

Жизнь, деятельность великого лидера является примером самоотверженности. Он всегда подавал всем нам пример, даже в самые трудные для себя времена, в последние годы, когда его физическое здоровье было не таким, как прежде. Каждый из нас, и я в том числе, старались и стараемся действовать в соответствии его критериям, как при его жизни, так и в его отсутствие. Сегодня именно это ведет нас вперед – безграничное уважение к его памяти и его наследию. А его наследие – это сегодняшний независимый Азербайджан.

В своем политическом завещании Гейдар Алиев сказал еще об одном, - я уже много раз говорил об этом, азербайджанский народ тоже знает, - наши последователи завершат то, что мы не успели довести до конца. Среди них, думаю, наверное, в первую очередь имелось в виду решение карабахской проблемы. Мы, его преемники, поставили эту проблему в центр всей нашей работы. То есть каждый шаг, каждая инициатива, каждая инвестиция, каждый международный контакт были направлены на то, чтобы приблизить нас к нашей священной цели. Поэтому суть всей нашей работы была именно в этом – освободить Карабах, восстановить историческую справедливость. Мы шли к этой цели. Этот наш путь был долгим. Но надо было пройти его так, поставить такую точку, чтобы это было раз и навсегда. Мы никогда не могли бы пойти на авантюру. Мы не могли сделать неверный или несвоевременный шаг. Мы должны были все взвесить, выбрать лучшее время с учетом наших сил, а также других факторов, быть в лучшей позиции в самое лучшее время. Наш народ полностью объединился с нашей армией. Поэтому мы все говорим, что это - общенародная Победа. Потому что народ и власть сплотились в единый кулак и мы всего за 44 дня добились желаемого, восстановили историческую справедливость, изгнали врага с наших земель. 8 ноября 2020 года навсегда останется в памяти всех нас, в том числе и моей. Тогда я посетил могилу великого лидера, а затем - могилы шехидов. Радостную весть о Шуше я сообщил азербайджанскому народу в Шехидляр хиябаны. Перед могилой великого лидера я сказал себе, что и это завещание, это последнее завещание тоже выполнено.

Сейчас мы созидаем, восстанавливаем Карабах, Восточный Зангезур. Это совершенно новая эпоха в нашей жизни, в жизни нашей страны. Каждый из нас с большим энтузиазмом участвует в этой созидательной работе, участвует с одной целью – поскорее вернуть бывших переселенцев на земли их предков, поскорее восстановить разрушенные города и села и еще раз продемонстрировать всему миру, что мы – великий народ. Сегодня не только граждане Азербайджана, но и азербайджанцы всего мира ходят с высоко поднятой головой. Наша совесть чиста. Мы – победоносный народ, победоносное государство, и так будет вечно!

Первый заместитель председателя Партии справедливости и развития (ПСР) Турецкой Республики и депутат от Стамбула Нуман Куртулмуш зачитал поздравительное письмо председателя ПСР, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия" Российской Федерации, заместитель председателя комитета по международным вопросам Совета Федерации Андрей Климов довел до внимания поздравительное послание председателя партии Дмитрия Медведева, чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Го Минь – Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместитель председателя комитета по внешним связям Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса Сомфон Сичул – генерального секретаря Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита.

Председатель Исполнительного комитета Либерально-демократической партии Узбекистана Актам Хаитов зачитал поздравительное послание, адресованное им Партии "Ени Азербайджан".

Затем выступили член Правления ПЕА Ариф Рагимзаде, председатель Хатаинской районной организации партии Вугар Рагимзаде, Герой Отечественной войны, полковник-лейтенант Анар Мирзоев, мать шехида Нурлана Мустафаева, посмертно награжденного орденом "Азербайджанское знамя", Рахиля Рамазанова, член Правления ПЕА, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин, председатель территориальной партийной организации ПЕА по Нахчыванскому государственному университету Арзу Абдуллаев, член Молодежного объединения ПЕА Ульвия Ахундова, генеральный секретарь Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) Чо Бьюнг-жаэ, председатель Турецкой демократической партии Северной Македонии Бейджан Ильяс.

Выступившие рассказали о создании Партии "Ени Азербайджан", основанной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успехах, достигнутых за 30-летний период деятельности партии, и предстоящих шагах. Отметив, что ПЕА, которая продолжает авангардную роль в обеспечении стабильности в стране, завоевала любовь и поддержку народа, выступившие довели до внимания, что сегодня Партия "Ени Азербайджан", являющаяся ведущей политической силой Азербайджана, известна своим большим авторитетом не только в регионе, но и на международной арене.

Затем заместитель председателя ПЕА - руководитель Центрального аппарата Таир Будагов зачитал поздравительные послания Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Партии "Движение за права и свободы" Болгарии. Подчеркнув, что в адрес Партии "Ени Азербайджан" продолжают поступать поздравления, заместитель председателя ПЕА сказал, что прессе будет предоставлена дополнительная информация. Поздравив от имени Центрального аппарата ПЕА участников мероприятия по случаю 30-летия партии, Таир Будагов пожелал всем успехов в последовательной реализации политики Ильхама Алиева, тесно сплотившись вокруг светлых идей великого лидера Гейдара Алиева.

Мероприятие завершилось исполнением Государственного гимна.