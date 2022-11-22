Азербайджан придает большое значение своим отношениям со странами Юго-Восточной Азии - Сахиба Гафарова (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова произнесла речь на проведённой в камбоджийской столице Пномпене 43-й Генеральной ассамблее Межпарламентской Ассамблеи АСЕАН (AIPA), передает во вторник Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Спикер приветствовала все принимавшие участие в съезде делегации от имени парламента Азербайджанской Республики, и выразила главе Нацассамблеи Королевства Камбодже и президенту AIPA Хенгу Самрину признательность за приглашение на ассамблею и за оказанное гостеприимство.

Азербайджан придает большое значение своим отношениям со странами Юго-Восточной Азии и стремится к дальнейшему углублению двустороннего и многостороннего сотрудничества с ними. Мы убеждены, что укрепление связей с парламентариями государств-членов АСЕАН добавит важное измерение к уже существующим отношениям, послужит дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими странами и народами, а также будет способствовать миру, солидарности и устойчивому развитию, говорила г-жа Гафарова.

Расположенный на перекрёстке между Востоком и Западом – на Южном Кавказе – Азербайджан обладает древними традициями государственности, опираясь на которые азербайджанский народ создал первую на мусульманском Востоке демократическую парламентскую республику в 1918-м году. В том же году Азербайджан гораздо раньше большинства государств Запада предоставил женщинам право голоса. Увы, Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала всего 23 месяца – но вот, в 1991-м году наша страна смогла восстановить свою независимость, с чего началась новая эпоха в её истории.

Сегодня Азербайджан следует независимым политическим курсом с опорой на нормы и принципы международного права. Равенство, взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество являются наиважнейшими элементами двусторонних и многосторонних взаимоотношений. Азербайджан – надёжный партнёр, вносящий свой вклад в поддержание энергетической безопасности и реализующий проекты, которые соединяют Восток и Запад. В стране столетиями мирно, в дружбе проживают группы, исповедующие разные религии и имеющие различное этническое происхождение. Мультикультурализм – это стиль жизни для нашего народа. Уважение к разным культурам, верованиям и расам является неотъемлемой частью системы моральных устоев азербайджанцев, продолжала Гафарова.

Будучи ответственным членом международного сообщества, Азербайджан не жалеет усилий для того, чтобы внести свою лепту в мир во всём мире, в глобальные сотрудничество и прогресс. Сегодня Азербайджан успешно председательствует в Движении Неприсоединения, второй в мире по величине организации после ООН, и является автором инициатив, выдвинутых во имя укрепления глобальной солидарности в решении таких общих проблем, как те, что порождены COVID-19, например.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в качестве председателя Движения Неприсоединения выдвинул инициативу по развитию парламентского измерения организации, что говорит о значении, которое наше государство придаёт межпарламентскому сотрудничеству в мировом масштабе. Парламентская сеть Движения Неприсоединения была учреждена в Мадриде в ноябре 2021-го года, и провела свою первую конференцию в Баку в июне года этого. Сагиба Гафарова заявила как председатель Парламентской сети, что последняя готова к налаживанию активных взаимосвязей с иными парламентскими структурами, в том числе, с AIPA, во имя достижения общих целей.

Двадцать процентов международно признанных территорий Азербайджана находились под оккупацией соседней Армении в течение почти 30 лет. К сожалению, невыполненными оставались многочисленные резолюции и решения международных организаций, среди которых были и резолюции ООН, с требованием вывода армянских войск с азербайджанских территорий.

Армения провела этническую чистку на тех территориях, в результате которой более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Почти 4 тысячи граждан Азербайджана числятся пропавшими без вести с самых времён Первой Карабахской войны. За годы оккупации Армения сознательно разрушила все наши города и сёла, подвергла вандализму все исторические, культурные и религиозные объекты Азербайджана. Агдам, некогда крупнейший город Карабаха, был разрушен до такой степени, что международные эксперты называют его «Кавказской Хиросимой».

В 2020 году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, а также международные правовые нормы и историческую справедливость, заодно и самостоятельно выполнив резолюции Совета Безопасности ООН. Ныне идёт широкомасштабное восстановление этих земель, которые были объявлены зоной «зелёной энергии» и на которых возводятся «умные» города и сёла. Претворяются в жизнь инфраструктурные и транспортные проекты. Первые семьи бывших вынужденных переселенцев уже начали возвращаться в свои дома. Открытие Зангезурского коридора же, в свою очередь, в значительной степени повысит транспортный потенциал всего региона.

Однако, увы, наличествуют серьёзные препоны для продолжения этого процесса. Один из них ставится более чем 1 миллионом мин, зарытых Арменией на этих землях. Почти 270 азербайджанцев были убиты или серьезно ранены в результате взрывов мин со времени завершения Второй Карабахской войны два года назад.

В окончании своего выступления председатель Милли Меджлиса сообщила участникам ассамблеи, что, бывши жертвой оккупации, Азербайджан, тем не менее, именно сам прилагает усилия для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе, и уже предложил Армении нормализовать отношения и подписать мирное соглашение на основе 5 принципов международного права. Но Армения заняла деструктивную позицию и делает противоречивые заявления, которые негативно влияют на весь этот процесс. Меж тем, Армении следует воздержаться от подобных действий и предпринять реальные шаги для подписания мирного соглашения, ведь это – единственный способ обеспечить долгосрочные мир и стабильность в регионе, заключила Сахиба Гафарова.