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Минкультуры Азербайджана проводит служебную проверку в одном из театров

Политика Материалы 22 ноября 2022 12:01 (UTC +04:00)
Минкультуры Азербайджана проводит служебную проверку в одном из театров

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - На основании соответствующего приказа министерства культуры Азербайджана создана комиссия для проведения служебной проверки в Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига.

Об этом сообщили во вторник в министерстве культуры Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что в рамках реформ, проводимых министерством культуры Азербайджана, проверяется деятельность подведомственных структур, входящих и не входящих в его структуру, принимаются соответствующие меры в связи с выявленными недочетами.

«В министерство поступили обращения о нарушениях, допущенных в театрах, находящихся в подчинении ведомства. Также информация об этом была распространена в медиа. СМИ будут проинформированы о результатах проверки», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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