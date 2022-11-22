В Баку состоялась специальная конференция ICAPP, принято заявление по ее итогам (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Баку проходит специальная конференция на тему "Безопасность и сотрудничество: роль политических партий" Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP).

Как сообщает во вторник Trend, на мероприятии выступил со вступительной речью заместитель председателя - руководитель Центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Тахир Будагов.

По его словам, угрозы в глобальном мире возрастают, и в такое время возникает еще большая необходимость в диалоге и сотрудничестве.

"Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева было сделано и продолжает делаться многое для восстановления стабильности, достижения мира и сотрудничества в регионе", - сказал Будагов.

Он также сказал, что сосуществование в Азербайджане представителей различных этнических и религиозных групп в условиях толерантности является национальным достоянием страны.

Как отметил Будагов, около 30 лет азербайджанские земли находились под оккупацией Армении. Несмотря на все попытки Азербайджана достичь мирного урегулирования конфликта, Армения продолжала свою деструктивную политику, военные провокации. 27 сентября 2020 года Азербайджан начал контрнаступательную операцию и освободил свои земли оккупации, тем самым реализовав положения известных четырех резолюций ООН.

Он подчеркнул, что в постконфликтный же период Армения отказывается выполнять свои обязательства в рамках трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года.

Заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Адалят Велиев зачитал поздравительное письмо Президента Азербайджана, председателя партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева, адресованное участникам конференции.

Сопредседатель Постоянного комитета ICAPP, бывший министр иностранных дел Республики Корея, бывший директор офиса Национальной ассамблеи Чунг Еу-йонг пожелал участникам конференции успехов. Он подчеркнул, что Азербайджан прошел успешный путь развития, а также рассказал о вызовах, с которыми мир столкнулся во время пандемии COVID-19. Чунг Еу-йонг отметил, что все конфликты должны решаться мирным путем.

Депутат Великого Национального собрания Турции Афиф Демиркыран сказал, что политические партии могут содействовать безопасности и вести диалог в этой сфере.

«Конфликты оказывают влияние на мир в целом. В частности также следует отметить российско-украинскую войну», - сказал он.

Демиркыран также рассказал о проделанной Турцией работе по созданию "зернового коридора" в Черном море.

"Турция занимает стратегическое положение и играет важную роль в Азии. Мы вносим важный вклад в региональную и глобальную безопасность. Сегодня Турция оказывает свою поддержку в решении проблем безопасности, торговли и энергетики", - добавил он.

Как отметил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, Азербайджан предложил Армении подписать мирный договор.

Председатель комитета подчеркнул, что Армении следует отказаться от территориальных претензий, должны быть проведены делимитация и демаркация, открыты коммуникации. Была выражена надежда, что политические партии в Армении тоже согласятся с этим, как с этим согласны политические партии в Азербайджане. Азербайджан стремится к миру в регионе, добавил Сеидов.

Член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия", заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов поблагодарил Азербайджан за организацию мероприятия, подчеркнул важность выполнения принципов, заложенных в документах, принятых ICAPP.

Заместитель по внешним связям председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Мехмет Джейлан выразил уверенность в том, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет подписано на основе принципа территориальной целостности, и подчеркнул, что в регионе возникли исторические условия для обеспечения устойчивого мира и стабильности. По его словам, турецко-азербайджанская солидарность сегодня сильнее, чем когда-либо, отношения между двумя странами с подписанием Шушинской декларации достигли наивысшего уровня.

Говоря об освобождении азербайджанских земель от армянской оккупации, член правления партии "Ени Азербайджан" Айнур Софиева отметила, что граждане Азербайджана страдают из-за минной проблемы и в период после войны. Для разминирования азербайджанских территорий необходимы 30 лет и 25 миллиардов долларов.

"Считаю, что партии, участвующие в конференции, внесут важный вклад в решение актуальных проблем сегодняшнего дня. Азербайджан так же будет продолжать вносить свой вклад в глобальную безопасность", - сказала Софиева.

Генеральный секретарь Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) Чо Бьюнг-жаэ отметил, что Президент Ильхам Алиев направил участникам конференции очень важные месседжи. Также Чо Бьюнг-жаэ поблагодарил за гостеприимство.

Затем он проинформировал о заявлении по итогам работы конференции. В заявлении отмечено, что на конференции обсуждалась региональная и глобальная безопасность: "Важно, чтобы политические партии использовали возможности для обеспечения глобальной безопасности. Политические партии представляют разные страны и общества, толерантность. Несмотря на идеологические различия, у всех партий есть общие ценности, такие как безопасность, стабильность и сотрудничество. Для обеспечения глобальной безопасности важно осуществлять сотрудничество между политическими партиями, проводить регулярные встречи".

Также подчеркивается, что трехстороннее заявление, подписанное 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении, создало широкие возможности для мира и безопасности между Азербайджаном и Арменией, на Южном Кавказе.

"В то же время трехстороннее заявление создает основу для устойчивой безопасности в регионе", - говорится в заявлении.

Заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов в своем выступлении подчеркнул уверенность в том, что ICAPP и впредь будет вносить большой вклад в мир и безопасность в Азии.

Он также отметил возможность выдвижения инициативы создания Азиатской конференции по безопасности с ее проведением ежегодно или раз в два года.

Ахмедов также оценил освобождение азербайджанских земель от оккупации как вклад в глобальную безопасность.