Выделены средства на реконструкцию автомобильных дорог в Наримановском районе Баку - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку, из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 4,23 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.