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Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)

Политика Материалы 22 ноября 2022 15:10 (UTC +04:00)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан является близким партнером НАТО. История наших отношений восходит к 1992 году.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала сегодня советник генерального секретаря НАТО по общественной дипломатии Байба Брейз на проводимой в видеоформате конференции высокого уровня в Университете АDА.

Она отметила, что в 1994 году Азербайджан присоединился к миротворческой программе НАТО.

"Между Азербайджаном и НАТО существует взаимопонимание, обе стороны вносят вклад в международную безопасность", - добавила советник генерального секретаря.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
Азербайджан является близким партнером НАТО - советник генсекретаря (ФОТО)
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