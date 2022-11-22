Высоко ценим внимание в Азербайджане к вопросам гендерного равенства - Виа Буша

БАКУ /Trend/ - Мы видим внимание, уделяемое в Азербайджане вопросам гендерного равенства, и высоко ценим это.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала сегодня временный поверенный в делах Латвии в Азербайджане Виа Буша на проводимой в видеоформате конференции высокого уровня в Университете АDА.

Она отметила, что на конференции будет обсуждаться роль женщин в деятельности на постконфликтном этапе, в период восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

"Кроме того, еще одна важная тема - участие женщин в мирных переговорах", - добавила Виа Буша.

(Перевод: Нубар Кулузаде)