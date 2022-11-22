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Между НАТО и Азербайджаном существуют политический диалог и практическое сотрудничество - глава представительства

Политика Материалы 22 ноября 2022 15:39 (UTC +04:00)
Между НАТО и Азербайджаном существуют политический диалог и практическое сотрудничество - глава представительства

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Между НАТО и Азербайджаном существуют политический диалог и практическое сотрудничество.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде на проводимой в видеоформате конференции высокого уровня в Университете АDА.

Он отметил, что азербайджанский воинский контингент участвовал в миротворческой миссии НАТО в Афганистане.

"Азербайджанские миротворцы были одними из последних, кто покинул Афганистан. Мы до последнего момента оказывали поддержку процессу эвакуации. Это было оценено генеральным секретарем НАТО и другими официальными лицами. Наше сотрудничество с НАТО охватывает различные сферы. Азербайджан установил прочное партнерство с НАТО, внес свой вклад в международную безопасность", - добавил Гусейнзаде.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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