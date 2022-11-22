Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

БАКУ /Trend/ - 22 ноября с 10:35 до 14:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Азизли Басаркечарского района периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Кроме того, члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, 22 ноября с 09:17 до 14:48 периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в Физулинском, Шушинском, Ходжавендском, Тертерском и Ходжалинском направлениях.

Азербайджанские подразделения на этих направлениях приняли адекватные ответные меры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)