Об обнаруженных минах проинформированы миротворцы и турецко-российский мониторинговый центр - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Об обнаруженных минах проинформированы миротворцы и совместный турецко-российский мониторинговый центр, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Как сообщалось ранее, 21 ноября в направлении высоты Сарыбаба был обнаружен участок, усеянный противопехотными минами армянского производства, установленными незаконными армянскими вооруженными формированиями. Об обнаруженных минах были проинформированы командование российских миротворцев и совместный турецко-российский мониторинговый центр с приглашением к осмотру указанной территории", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)