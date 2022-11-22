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Делегация НАТО посетила Национальный университет обороны Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 22 ноября 2022 17:52 (UTC +04:00)
Делегация НАТО посетила Национальный университет обороны Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе контр-адмиралом Гуннштейном Брусдалом, находящаяся с визитом в Азербайджане в рамках «Дней НАТО», 22 ноября посетила Национальный университет обороны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, ректор Национального университета обороны генерал-лейтенант Гейдар Пириев отметил, что встречи, проводимые в рамках сотрудничества с НАТО, продуктивны для обеих сторон. Была выражена заинтересованность нашей страны в дальнейшем расширении военного сотрудничества с НАТО.

Поблагодарив за оказанное гостеприимство, контр-адмирал Брусдал особо подчеркнул, что работа, проводимая в различных сферах деятельности Азербайджанской Армии, благотворно отражается и на сфере военного образования. Высоко оценив деятельность военнослужащих Азербайджанской Армии в рамках различных программ НАТО, гость отметил успешное продолжение сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.

Затем гостям был представлен брифинг, посвященный направлениям деятельности, структуре и предстоящим задачам Национального университета обороны и действующих при нем военно-учебных заведений.

Делегация НАТО, в свою очередь, представила презентации, отражающие историю, структуру НАТО и отношения между Азербайджаном и НАТО.

В заключение были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Делегация НАТО посетила Национальный университет обороны Азербайджана (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Национальный университет обороны Азербайджана (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Национальный университет обороны Азербайджана (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Национальный университет обороны Азербайджана (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Национальный университет обороны Азербайджана (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Национальный университет обороны Азербайджана (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Национальный университет обороны Азербайджана (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Национальный университет обороны Азербайджана (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Национальный университет обороны Азербайджана (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Национальный университет обороны Азербайджана (ФОТО)
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