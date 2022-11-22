В Азербайджане прошло заседание Координационного штаба по решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 22 ноября под председательством руководителя Администрации Президента, главы Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Самира Нуриева состоялось заседание, посвященное итогам двухлетней деятельности штаба, сообщает во вторник Trend.

В повестку дня заседания вошли оценка деятельности штаба за прошедшие два года и предстоящие новые задачи, вопросы, связанные с реализацией I Государственной программы «Большого возвращения» на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики 16 ноября 2022 года.

Открывая заседание вступительным словом, руководитель штаба Самир Нуриев коснулся задач, связанных с выступлениями Президента Азербайджанской Республики во время поездок на освобожденные от оккупации территории, в том числе в городах Лачин и Шуша. Исходя из результатов деятельности штаба за прошедшие два года, была подчеркнута важность постоянного руководствования принципами качества, эффективности, оперативности и устойчивости, дальнейшего усиления межведомственной координации и сотрудничества, проведения всестороннего планирования, прогнозирования и оценки рисков в отношении каждого проекта, а также эффективных механизмов контроля и мониторинга в отношении проделанной работы.

Глава штаба отметил, что наша страна, подвергшаяся экоциду, урбициду и этноциду, смогла под руководством Президента Ильхама Алиева создать благодаря своим внутренним возможностям успешную модель постконфликтного строительства, являющуюся примером для всего мира.

Затем на заседании были заслушаны доклады по текущим вопросам повестки дня Координационного штаба. Была предоставлена информация о предстоящих задачах, связанных с реализацией I Государственной программы «Большого возвращения» на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, проделанной работе в связи с возвращением населения в города Лачин, села Забух и Сус в течение 2023 года, в соответствии с поручениями главы государства. Было отмечено, что в соответствии с указаниями главы государства в Лачин были командированы несколько рабочих групп, и на территории уже начались масштабные работы по разминированию, инвентаризации, предварительной оценке и проектированию.

Кроме того были представлены доклады о выполнении “Плана мероприятий по созданию зоны ”зеленой энергии” на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", вопросах создания устойчивой энергетической системы, энергоснабжения и теплоснабжения.

В соответствии с повесткой дня заседания было обсуждено текущее состояние работ по градостроительству и подготовке документов планирования, специальные представители Президента Азербайджанской Республики проинформировали о ходе реализации проектов на соответствующих территориях.

В заключение были определены необходимые меры по выполнению поставленных главой государства задач и даны соответствующие поручения.

(Перевод: Нубар Кулузаде)