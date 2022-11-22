Президент Израиля позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 22 ноября Президент Государства Израиль Ицхак Герцог позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Ицхак Герцог поблагодарил Президента Ильхама Алиева за решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле и отметил, что это – большой шаг вперед в прекрасных отношениях с Азербайджаном, являющимся для Израиля важной дружественной страной и стратегическим партнером.

Президент Ильхам Алиев выразил Президенту Государства Израиль признательность за телефонный звонок.

Глава государства подчеркнул, что решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле еще больше укрепляет дружественные связи между двумя странами.

В ходе телефонного разговора были обсуждены различные аспекты израильско-азербайджанских связей, состоялся обмен мнениями о будущих контактах.