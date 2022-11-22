Аппарат Омбудсмена Азербайджана распространил заявление в связи с обнаружением заминированного участка в Сарыбаба (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 19:51)

БАКУ /Trend/ - Аппарат Омбудсмена Азербайджана распространил заявление в связи с обнаружением заминированного участка в Сарыбаба, сообщает во вторник Trend.

В результате мероприятий по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, 21 ноября текущего года в направлении высоты Сарыбаба был обнаружен участок с 350 противопехотными минами типа PMN-Э, произведенными в Армении в 2021 году, которые были установлены незаконными армянскими вооруженными формированиями, говорится в заявлении.

Также отмечается, что, несмотря на неоднократные призывы к предоставлению точных минных карт, армянская сторона до сих пор не предпринимает никаких практических шагов в этом направлении, пренебрегая нормами международного права. После второй Карабахской войны сотни гражданских лиц погибли или получили тяжелые травмы в результате взрыва мин, установленных Арменией на азербайджанских территориях.

В заявлении решительно осуждаются действия, наносящие удар по миру и безопасности в регионе, препятствующие процессу возвращения бывших вынужденных переселенцев Азербайджана на свои исконные земли, а также содержится призыв к международным организациям продемонстрировать решительную позицию против этих действий Армении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)