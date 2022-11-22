Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 22 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора были рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября 2022 года договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высшем уровне. Подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе.

Обсуждены также перспективы развития сотрудничества в энергетической сфере.